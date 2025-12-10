Habertürk
        Günlük 150 liradan az geliri olan 1 milyon kişi var

        Günlük 150 liradan az geliri olan 1 milyon kişi var

        Finansal kalkınma, temel hizmetlere erişim ve elektronik cihaz sahibi olmaya yönelik Dünya Bankası göstergelerine göre 87,7 milyon nüfusu olan Türkiye'de günlük 3 dolar 65 centten, yani 150 TL'den daha az geliri olan 1 milyon 52 bin kişi bulunuyor.

        Giriş: 10.12.2025 - 10:41 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:41
        Günlük 150 liradan az geliri olan 1 milyon kişi var
        We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital Türkiye Raporu’nda; internet, sosyal medya, mobil kullanım, çevrimiçi alışveriş ve dijital pazarlama verileri yer alıyor.

        2025 yılında dünya nüfusu 8.25 milyara ulaşırken Türkiye nüfusu 87,7 milyon. Dünya genelinde internet kullanıcıları 6.04 milyar iken, nüfusa göre kullanım oranı yüzde 73,2.

        Türkiye’de internet kullanan kişi sayısı 77,5 milyon. Buna göre nüfusun yüzde 88,3’ü internet kullanıyor. Bu oran dünya geneline bakıldığında ortalamanın bir hayli üzerinde. Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 5,66 milyar iken bunun nüfusa oranı yüzde 68,7. Türkiye'de ise aktif sosyal medya kullanıcıları 62.3 milyon iken, nüfusa göre aktif sosyal medya kullanıcılarının oranı yüzde 70,9. Türkiye’de internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu sosyal medya kullanıyor.

        Türkiye'de internet kullanıcıları bağlantılı medya üzerinde haftalık ortalama 7 saat 13 dakika zaman geçiriyor.

        FİNANSAL VE GELİŞİM GÖSTERGELERİ

        Finansal kalkınma, temel hizmetlere erişim ve elektronik cihaz sahibi olmaya yönelik Dünya Bankası göstergelerine göre; Türkiye’nin brüt yurt içi hasılası 1,44 trilyon dolar. Ülkemizin gayri safi yurt içi hasılası 3,65 trilyon dolar. Kişi başına GSYİH yurt içi ürün bazında 16,7 bin dolar, kişi başına GSYİH yurt içi ürün uluslararası dolar bazında ise 42 bin 500 dolar. Son tahlilde Türkiye’de kişi başına net milli gelir 7 bin 198 dolar.

        Dünya Bankası’nın finansal ve gelişim göstergelerine göre; 87,7 milyon kişi olan Türkiye nüfusunun yüzde 1,2’si günlük 3 dolar 65 centten daha az kazanıyor. Yani günlük 150 TL’den daha az kazanan 1 milyon 52 bin kişi bulunuyor.

        Temel içme suyuna erişimi olan nüfusun yüzdesi 97 iken, temel hijyenik gıdaya erişimi olan nüfusun yüzde 99,2. Türkiye’de nüfusun tamamı elektriğe erişirken, cep telefonu sahibi olan nüfusun yüzdesi 97,4.

        MOBİL TELEFON YÜZDE 97,9

        Türkiye’de herhangi bir mobil telefona sahip olan 16 yaş üzeri internet kullanıcısı nüfusun yüzdesi 97,9 iken, akıllı telefonlarda da aynı oran söz konusu. Dizüstü veya masaüstü bilgisayardan herhangi bir birine sahip olanların yüzdesi 57,2. Akıllı TV oranı da yüzde 57,2.

        Tablet cihazı olanlar yüzde 41,7, akıllı bileklik sahibi olan internet kullanıcıları yüzde 38,4, akıllı saat yüzde 34,9, oyun konsolu yüzde 18,6, akıllı ev aleti yüzde 18,4, TV yayın cihazı yüzde 15,7, akıllı bileklik yüzde 12,4, sanal gerçeklik cihazı yüzde 4,8, özellikli telefon yüzde 4,3, e-okuyucu yüzde 4,3.

