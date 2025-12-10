Günlük 150 liradan az geliri olan 1 milyon kişi var

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital Türkiye Raporu’nda; internet, sosyal medya, mobil kullanım, çevrimiçi alışveriş ve dijital pazarlama verileri yer alıyor.

2025 yılında dünya nüfusu 8.25 milyara ulaşırken Türkiye nüfusu 87,7 milyon. Dünya genelinde internet kullanıcıları 6.04 milyar iken, nüfusa göre kullanım oranı yüzde 73,2.

Türkiye’de internet kullanan kişi sayısı 77,5 milyon. Buna göre nüfusun yüzde 88,3’ü internet kullanıyor. Bu oran dünya geneline bakıldığında ortalamanın bir hayli üzerinde. Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 5,66 milyar iken bunun nüfusa oranı yüzde 68,7. Türkiye'de ise aktif sosyal medya kullanıcıları 62.3 milyon iken, nüfusa göre aktif sosyal medya kullanıcılarının oranı yüzde 70,9. Türkiye’de internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu sosyal medya kullanıyor.

Türkiye'de internet kullanıcıları bağlantılı medya üzerinde haftalık ortalama 7 saat 13 dakika zaman geçiriyor.

FİNANSAL VE GELİŞİM GÖSTERGELERİ

Finansal kalkınma, temel hizmetlere erişim ve elektronik cihaz sahibi olmaya yönelik Dünya Bankası göstergelerine göre; Türkiye’nin brüt yurt içi hasılası 1,44 trilyon dolar. Ülkemizin gayri safi yurt içi hasılası 3,65 trilyon dolar. Kişi başına GSYİH yurt içi ürün bazında 16,7 bin dolar, kişi başına GSYİH yurt içi ürün uluslararası dolar bazında ise 42 bin 500 dolar. Son tahlilde Türkiye’de kişi başına net milli gelir 7 bin 198 dolar.