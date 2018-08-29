Josef de Souza'nın yerini doldurmak için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin uzun süredir temasta olduğu Nuri Şahin konusunda gelişmeler yaşanıyor... Borussia Dortmund forması giyen gurbetçi oyuncu için teklif yapıldı...Nuri'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Alman yetkililere bu teklifini iletti. Nuri Şahin'in de Sarı-Lacivertli formayı giymeye sıcak bakması transferin gerçekleşme olasılığını artırırken görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Bazı alternatif isimler üzerinde de duran Fenerbahçe yönetiminin yaşanacak gelişmeler doğrultusunda transfere yön vereceği, transfer süresinin dolmasına çok kısa bir süre kaldığı için de acele ettiği öğrenildi.

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