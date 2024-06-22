Gürcistan-Çekya maçı CANLI YAYIN
Gürcistan-Çekya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Takımımız'ın da yer aldığı EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Puansız iki takım, EURO 2024'te yollarına devam etmek için kazanmak zorunda... Gürcistan-Çekya maçına dair tüm detaylar haberimizde...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşılaşıyor.
STAT: Volkspark
HAKEM: Daniel Siebert
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Cerny, Hlozek, Schick.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
İLK MAÇLARINI KAYBETTİLER
Gürcistan ve Çekya, F Grubu'nda çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 ile geçtiği ilk maçlarda, Portekiz ise Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışacak.
İKİ TAKIMIN İLK RANDEVUSU
Gürcistan ile Çekya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.
Çekoslovakya dağıldıktan sonra katıldığı turnuvalarda en iyi derecesini EURO 1996'da final oynayarak elde eden Çekya, EURO 2004'te yarı final, EURO 2012 ve 2020'de ise çeyrek final gördü. Grup aşamasında havlu atmak istemeyen Çekya, puansız ayrıldığı ilk maçtan sonra Gürcistan karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.
Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Gürcistan ise Çekya karşısında turnuva tarihinde ilk kez puan almanın hesaplarını yapıyor. Turnuvadaki ilk golünü ay-yıldızlılara karşı bulan ancak puan alamayan Gürcistan için gruptan çıkabilmek adına Çekya karşılaşması hayati önem taşıyor.
BİRER OYUNCU CEZA SINIRINDA
Gürcistan ve Çekya'da birer futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İlk maçlarda sarı kartı bulunan Gürcü Solomon Kverkvelia ile Çek Patrik Schick, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.