Gürcistan-Çekya maçı CANLI YAYIN

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşılaşıyor.

STAT: Volkspark

HAKEM: Daniel Siebert

SAAT: 16.00

YAYIN: TRT 1

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Cerny, Hlozek, Schick.

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 ile geçtiği ilk maçlarda, Portekiz ise Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

İKİ TAKIMIN İLK RANDEVUSU

Gürcistan ile Çekya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Çekoslovakya dağıldıktan sonra katıldığı turnuvalarda en iyi derecesini EURO 1996'da final oynayarak elde eden Çekya, EURO 2004'te yarı final, EURO 2012 ve 2020'de ise çeyrek final gördü. Grup aşamasında havlu atmak istemeyen Çekya, puansız ayrıldığı ilk maçtan sonra Gürcistan karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Gürcistan ise Çekya karşısında turnuva tarihinde ilk kez puan almanın hesaplarını yapıyor. Turnuvadaki ilk golünü ay-yıldızlılara karşı bulan ancak puan alamayan Gürcistan için gruptan çıkabilmek adına Çekya karşılaşması hayati önem taşıyor.

BİRER OYUNCU CEZA SINIRINDA

Gürcistan ve Çekya'da birer futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İlk maçlarda sarı kartı bulunan Gürcü Solomon Kverkvelia ile Çek Patrik Schick, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.