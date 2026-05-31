Gururlu ve mutlu anne Lauren Sanchez kızının mezuniyetine eşi Jeff Bezos'la katıldı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski bir gazeteci olan eşi Lauren Sanchez, kızının liseden mezuniyetini gururla kutladı. Çift, mezuniyet törenine birlikte katıldı.

Gururlu anne Sanchez, kızı Eleanor Whitesell'in mezuniyetinde, diğer ebeveynlerle birlikte seyirci koltuklarında otururken heyecanını gizleyemedi.

Los Angeles'taki Crossroads Sanat ve Bilim Okulu'nun mezuniyet töreninde Sanchez, her zamanki kırmızı halı şıklığından uzakta, öne çıkmayan bir stili tercih etti.

Eski eşi Patrick Whitesell'den 18 yaşında Eleanor Whitesell adında kızı olan Sanchez'in, eski Amerikan futbolcusu Tony Gonzalez ile olan evliliğinden 25 yaşında Nikko adında bir de oğlu var.

Liseden mezun olan kızının New York Üniversitesi'ne gideceğini açıklarken bir sosyal medya paylaşımı yapan Sanchez, “Bu fotoğrafa bakarken ve yakında üniversiteye gideceğini düşününce gözlerim doluyor. Çok çalıştığın için gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Hayallerindeki üniversiteye girdiğin için tebrikler” ifadesini kullanmıştı.

Eleanor Whitesell, Jeff Bezos ve annesi Lauren Sanchez'in geçen yaz İtalya'da düzenlenen üç günlük görkemli düğün töreninde annesinin nedimesiydi.