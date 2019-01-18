Güven Yalçın'a doğum günü kutlaması

Beşiktaş genç futbolcu Güven Yalçın’ın doğum günü, takımın Akhisarspor maçı için konakladığı otelde pasta kesilerek kutlandı. 1999 doğumlu olan Yalçın'a Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında mutluluklar diledi.