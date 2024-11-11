Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Marmaray'da hareketli dakikalar yaşandı. Yetersiz bakiye nedeniyle turnikeden geçemeyen yolcu tartıştığı güvenlik görevlisinin boğazına yapıştı. Kavga güvenlik görevlisinin yolcuyu vurmasıyla son buldu.
Giriş: 11.11.2024 - 20:00 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:00
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Marmaray'da hareketli dakikalar yaşandı.
Yetersiz bakiye nedeniyle turnikeden geçemeyen yolcu tartıştığı güvenlik görevlisinin boğazına yapıştı.
Kavga güvenlik görevlisinin yolcuyu vurmasıyla son buldu.
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