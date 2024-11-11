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        Haberler Gündem İstanbul Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Marmaray'da hareketli dakikalar yaşandı. Yetersiz bakiye nedeniyle turnikeden geçemeyen yolcu tartıştığı güvenlik görevlisinin boğazına yapıştı. Kavga güvenlik görevlisinin yolcuyu vurmasıyla son buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 20:00 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:00
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        Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Marmaray'da hareketli dakikalar yaşandı.

        Yetersiz bakiye nedeniyle turnikeden geçemeyen yolcu tartıştığı güvenlik görevlisinin boğazına yapıştı.

        Kavga güvenlik görevlisinin yolcuyu vurmasıyla son buldu.

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