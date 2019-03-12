Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl yapılan 1 milyon 125 bin gıda denetiminde 18 bin 164 adet idari para cezası uygulanırken, toplam 107 milyon 306 bin lira ceza kesildi ;



- Vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'na yaptığı başvuru sonucunda da 3 bin 738 adet cezai işlem gerçekleştirildi



Sürecek...