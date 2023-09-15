Güzelliği dillere destan! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı son pozuyla göz kamaştırdı!

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Alp Navruz ile aşk yaşayan ve tatilde romantik anlarını paylaşan Sıla Türkoğlu, son paylaştığı fotoğraflafıyla hayranlarından tam not aldı. Sıla Türkoğlu'nun zarafeti ve şıklığı bir kez daha göz kamaştırdı.