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        Haberler Magazin Güzelliği dillere destan! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı son pozuyla göz kamaştırdı!

        Güzelliği dillere destan! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı son pozuyla göz kamaştırdı!

        SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve başrollerinde Evrim Alasya, Müjde Uzman, Selin Türkmen, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Gündör, Ceren Karakoç, Feyza Civelek, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonuyla ekranlara geliyor! Dizide Doğa karakterini canlandıran oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı çekim anından karesiyle göz kamaştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:18
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        SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti, 15 Eylül Cuma akşamı ikinci sezonuyla birlikte izleyici karşısına yeniden çıkıyor. Dizinin sevenlerinin heyecanla beklediği bölümde birçok olay yaşanacak.

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        Alp Navruz ile aşk yaşayan ve tatilde romantik anlarını paylaşan Sıla Türkoğlu, son paylaştığı fotoğraflafıyla hayranlarından tam not aldı. Sıla Türkoğlu'nun zarafeti ve şıklığı bir kez daha göz kamaştırdı.

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        Instagram hesabında 2 milyon takipçisi olan Sıla Türkoğlu, haki yeşili elbisesiyle verdiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderisine 150 binden fazla beğeni ve 4900'ün üzerinde yorum geldi.

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        Sıla Türkoğlu'nun pozuna sevenlerinden: "Bu güzelliğe şarkı yazılmalı", "Bu saç çok yakışıyor", "Türkiye'nin en güzel kadını","Elbisenin rengi gözlerinizle uyumlu", "Gülüşü dünyayı değiştirir" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Sıla Türkoğlu'nun son pozu...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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