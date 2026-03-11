Canlı
        GYODER'den MIPIM 2026'da "Powered by Türkiye" mesajı - Emlak Haberleri

        GYODER'den MIPIM 2026’da “Powered by Türkiye” mesajı

        9–13 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPIM 2026, küresel gayrimenkul sektörünü şehirlerin dönüşümü, teknoloji ve sürdürülebilir kent modelleri odağında bir araya getirdi. GYODER de fuarda "Powered by Türkiye" mesajıyla yer aldı. GYODER, Türkiye gayrimenkul sektörünün üretim gücünü, geliştirme deneyimini ve küresel yatırım potansiyelini uluslararası yatırım çevrelerinin gündemine taşıdı

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 14:51 Güncelleme:
        MIPIM 2026'da "Powered by Türkiye" mesajı

        Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM, bu yıl 9–13 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde düzenleniyor. Fuar 2026 versiyonunda küresel ekonomideki dönüşüm, teknolojinin şehirler ve gayrimenkul sektörü üzerindeki etkisi ile sürdürülebilir kent modelleri odağında sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

        Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), MIPIM’de Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ve Emlak Konut GYO iş birliğinde Türkiye gayrimenkul sektörünün gücünü, dayanıklılığını ve küresel yatırım potansiyelini uluslararası yatırım çevrelerine aktarıyor. Türkiye Pavilyonu’nda “Powered by Türkiye” mesajıyla yer alan GYODER, Türkiye gayrimenkul sektörünün küresel ölçekte sunduğu yatırım fırsatlarını ve üretim kapasitesini öne çıkardı.

        GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye’den güçlü bir katılımla MIPIM’de yer aldıklarını belirterek şunları söyledi:

        “‘Powered by Türkiye’ mesajımızla MIPIM’de ülkemizin yüksek proje geliştirme kapasitesini, stratejik konumunu ve uzun vadeli büyüme potansiyelini uluslararası yatırımcılarla paylaştık. MIPIM; şehirlerin dönüşümü, sürdürülebilirlik ve yeni yatırım modelleri gibi başlıkları gündeme taşırken biz de Türkiye gayrimenkul sektörünün bu alanlardaki deneyimi ve üretim gücünü de yatırım çevrelerine aktarma fırsatı bulduk. Türkiye projeler geliştirmenin ötesinde geleceğin şehirlerini şekillendiren önemli bir merkez konumunda. Bu buluşma, sektörümüzün uluslararası yatırım çevreleriyle kurduğu diyaloğu güçlendirirken ülkemizin küresel ölçekte sunduğu fırsatları da bir kez daha ortaya koydu.”

        GYODER, geçtiğimiz yıl MIPIM’de barınma krizi ve erişilebilir konut konularına dikkat çekerek sektöre yönelik çözüm önerilerini gündeme taşımıştı. Bu yıl bu başlıklar yine tartışılırken, şehirlerin dönüşümü, veri merkezleri, dijital altyapı ve teknoloji odaklı gayrimenkul yatırımları da MIPIM’in öne çıkan gündem başlıkları arasında yer aldı.

        MIPIM’de bu başlıklar ekseninde değerlendirmelerde bulunan Neşecan Çekici, “Bu yıl fuarda Housing Matters (Konut Meseleleri) başlığı altındaki çalışmalara da katıldık. Avrupa’nın konut ve barınma sorunu, erişilebilir konut ve kentsel dönüşüm konusundaki endişesi daha önce de vurguladığımız gibi, bizimle aynı doğrultuda. Bu konuların takipçisi olmayı sürdüreceğiz, çözüm önerilerimizi ülkemizde sunduğumuz gibi, globalde de vurguluyoruz. Bunun yanında MIPIM’de küresel ekonomideki dönüşüm, teknolojinin şehirler ve gayrimenkul sektörü üzerindeki etkisi, sürdürülebilir kent modelleri ile veri merkezleri ve dijital altyapı yatırımları ön planda. GYODER olarak biz de bu çerçevede Türkiye’nin şehircilik vizyonunu, yatırım kapasitesini ve geliştirme deneyimini uluslararası yatırım çevreleriyle paylaştık. Ayrıca veri merkezleri, lojistik altyapı ve teknoloji odaklı gayrimenkul yatırımları gibi yeni gelişim alanlarına dikkat çektik. Türkiye, gayrimenkul geliştirme deneyimiyle geleceğin şehirlerinde güçlü bir aktör olmalı. ‘Powered by Türkiye’ mesajımız, ülkemizin kapasitesi ve vizyonunun bir simgesi.”

        MIPIM 2026’da veri merkezleri ve dijital altyapı yatırımları fuarın bu yıl öne çıkan yeni alanlarından biri olarak duyuruldu. Yapay zekâ, bulut teknolojileri ve artan veri ihtiyacının etkisiyle hızla büyüyen bu alan; yatırım, enerji altyapısı ve şehir planlaması boyutlarıyla uluslararası sektör liderleri tarafından ele alınıyor. GYODER’in de dikkat çektiği şehirlerin dönüşümü, veri merkezleri ve teknoloji odaklı gayrimenkul yatırımları gibi konular MIPIM’de geniş bir perspektifle değerlendiriliyor.

