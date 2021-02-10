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Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları kimler, konusu nedir? Hababam Sınıfı Askerde filmi nerede çekildi? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Okul müdürü Deli Bedri ile Hababam Sınıfı öğrencileri arasında yaşanan eğlenceli anları konu alan Hababam Sınıfı Askerde filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

HABABAM SINIFI ASKERDE OYUNCULARI

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri/Binbaşı Bedri)

Halit Akçatepe (Tuğgeneral Necmi)

Hülya Avşar (Zehra Binbaşı)

Şafak Sezer (Ercüment)

Memet Ali Alabora (Matkap Emre)

Peker Açıkalın (Psiko)

Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)

Melih Ekener (Beberuhi)

Ceyhun Yılmaz (Kermit)

Volkan Severcan (Uzman Çavuş Demir İçbükey)

Ümit Okur (Emir Eri Besim)

Kerem Alışık (Sabit)

Zihni Göktay (Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay)

Tuncay Akça

Nejat Birecik

Hamit Haskabal (Niyazi Hoca, Başçavuş Niyazi)

Mustafa Turan (Hüseyin)

Ceylan Güvenç

Melisa Toros

Helin Avşar

Seçkin Piriler (Arzucan)

Duran Uruç (Tomarzalı)

Fadı Mahfouz (Dozer)

Burak Öncü

HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur.

HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Askerde filmi Genelkurmay Başkanlığı'nın izniyle İstanbul Kartal'daki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda çekildi.