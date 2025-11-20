Habertürk
Habertürk
        Habertürk'e 3 ödül | Son dakika haberleri

        Habertürk'e 3 ödül

        Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 28 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Habertürk üç ödüle layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.11.2025 - 14:22 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:22
        Habertürk'e 3 ödül
        Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde gerçekleşen törende; Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ödülleri takdim etti.

        “Yılın özel haber” kategorisinde mansiyon ödülüne, Habertürk Televizyonu’ndan Kameraman Cüneyt Erdoğan ve Aykut Türel’in birlikte hazırladığı “Kurtuluşun Kahraman Komutanları Devlet Mezarlığı’nda” başlıklı haber layık görüldü.

        Renkli vizör kategorisinde birincilik ödülünü Habertürk Televizyonu’ndan Adem Gümüş, ‘canlı yayın haber' kategorisinde ikincilik ödülünü ise Habertürk TV'den Mehmet Selman Bektaş aldı.

