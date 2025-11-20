Habertürk'e 3 ödül
Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 28 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Habertürk üç ödüle layık görüldü
Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde gerçekleşen törende; Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ödülleri takdim etti.
“Yılın özel haber” kategorisinde mansiyon ödülüne, Habertürk Televizyonu’ndan Kameraman Cüneyt Erdoğan ve Aykut Türel’in birlikte hazırladığı “Kurtuluşun Kahraman Komutanları Devlet Mezarlığı’nda” başlıklı haber layık görüldü.
Renkli vizör kategorisinde birincilik ödülünü Habertürk Televizyonu’ndan Adem Gümüş, ‘canlı yayın haber' kategorisinde ikincilik ödülünü ise Habertürk TV'den Mehmet Selman Bektaş aldı.