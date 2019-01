Spor Toto Süper Lig ekipleri, sezonun 2. yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Habertürk Spor muhabirleri Ahmet Selim ve Erhan Kaan Adıgüzel, takımların çalışmalarını takip ediyor. Ekiplerin antrenmanları ve özel röportajlarla devre arası kamplarından en dikkat çekici ayrıntılar Habertürk Spor'da karşınıza geliyor...

ANTALYASPOR

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı takım, devre arası kamp çalışmalarına, teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Belek Turizm Merkezi'nde devam etti.

Takımın hazırlık maçı kadrosunda yer almayan 8 futbolcu da antrenmana katıldı. İdmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ile kuvvet çalışmaları yapıldı.

Antrenman, Ruud Boffin, Enes Sancar Şahin, Digeo Angelo, Luis Chico, Abdelaziz Barrada, Souleymane Doukara, Charles Da Silva ve Doğukan Sinik'ten oluşan grubun, minyatür kale maçıyla tamamladı.

Antalyaspor, devre arasındaki ilk hazırlık maçında Alman 3. Lig takımı KFC Uerdingen'e 2-1 yenildi. Kırmızı-beyazlıların hazırlık maçında U19 takımından 5 genç futbolcu forma giydi.

ERZURUMSPOR KAMPI TAMAMLADI

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Antalya'da 8 gün süren kampı tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı takım Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi Belek'teki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman, taktik ağırlıklı pas çalışması ile sona erdi.

Bu antrenman ile Antalya'daki 8 günlük kampı tamamlayan Erzurum temsilcisinde futbolculara iki gün izin verildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 18. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 11 Ocak Cuma günü Erzurum'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFER ISIMAT-MIRIN SAHAYA, İLK HAZIRLIK MAÇINDA İNDİ!

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport'u 1-0 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Roco, Isimat-Mirin, Hüseyin Seylığlı, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Quaresma, Babel ve Güven Yalçın ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, ikinci yarıda sahada Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Fatih Aksoy, Hutchinson, Medel, Lens, Marlon Bülent Üçüncü, Oğuzhan Aydoğan ve Larin 11'i ile yer aldı. Helmond Sport, karşılaşmanın 60. dakikasında 9 oyuncu değişikliği gerçekleştirdi.

İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, müsabakanın 66. dakikasında Larin'in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

BEŞ OYUNCU KADRODA YOKTU



Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Loris Karius, Adriano, Mustafa Pektemek ve Caner Erkin kadroda yer almadı. Karşılaşmayı Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve az sayıda Beşiktaş taraftarı izledi.

BURSASPOR, KASTAMONUSPOR'LA OYNADI

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Fenerbahçe ile karşı karşı karşıya gelecek olan Bursaspor çalışmalarını Samet Aybaba yönetiminde sürdürürken Kastamonuspor ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

GALATASARAY, ESKİŞEHİRSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ: 3-3

Galatasaray, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile 3-3 berabere kaldı. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Galatasaray, kamp yaptığı otelin sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 11. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 öne geçti. Eskişehirspor 22. dakikada İbrahim Öner ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Galatasaray 24. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, 67'nci dakikada Erdal Akdari'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Eskişehirspor, 75. dakikada Talha Erdoğan ve 84. dakikada Utku Kızılkaya'nın golleriyle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Galatasaray, Eskişehirspor karşısında sahaya, İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Selçuk İnan, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik ilk 11'i ile çıktı.

Fatih Terim, ikinci yarıya 9 oyuncu değişikliği ile başladı. Yalnızca Maicon ve Yunus Akgün sahada kalırken, Batuhan Şen, Atalay Babacan, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Belhanda, Fernando, Mariano, Feghouli ve Onyekuru oyuna dahil oldu. Terim, ilerleyen dakikalarda Maicon'un yerine Gökay Güney'i, Belhanda'nın yerine de Mustafa Kapı'yı maça dahil etti.

Eskişehirspor ise Galatasaray karşısında sahaya Ekrem Kılıçarslan, Feyzi Yıldırım, Semih Güler, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Jesse, Mehmet Özcan, Tolga Yakut, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm ve İbrahim Öner ilk 11'i ile çıktı.

Öte yandan, karşılaşmayı Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boluspor'un teknik heyetinden görevliler de takip etti.

MARTIN LINNES: GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Linnes, Habertürk muhabiri Erhan Kaan Adıgüzel'e çok özel açıklamalarda bulundu. Norveçli oyuncu, "Galatasaray’da kalmak kolay değil, herkes bunu başaramıyor. Kulüple oturup ne yapacağımızı konuşacağız. Duruma olumlu bakıyorum ve daha uzun yıllar burada kalmayı istiyorum" diye konuştu.

İlk yarı ve ikinci yarı değerlendirmesinde de bulunan Norveçli futbolcu, sene sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye’de ve Galatasaray’da olmaktan dolayı çok mutluyum ancak son karar her zaman teknik direktör ve yöneticiler tarafından verilir. Bu konunun görüşüldüğünü biliyorum ancak ne olacağını göreceğiz. Galatasaray’da kalmak kolay değil, herkes bunu başaramıyor. Galatasaray her zaman şampiyonluk ve Avrupa’da başarı için mücadele eden bir takım. Bu nedenle her zaman en iyi oyuncuları bulmaları gerekiyor. Ben burada kalmayı çok istiyorum. Bu mücadelenin içerisinde yer almak ve uzun süre kalmayı hak etmek istiyorum. Yakın bir zaman içerisinde geleceğimle ilgili kararların ne olacağını bilmek istiyorum. Kulüple oturup ne yapacağımızı konuşacağız. Duruma olumlu bakıyorum ve daha uzun yıllar burada kalmayı istiyorum."

FENERBAHÇE'DE ERSUN YANAL'DAN BURSASPOR'A YAKIN TAKİP

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattında kapatan ve ikinci yarıda puan kaybını olmayan Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Sadık Çiftpınar ve Roman Neustadter açıklamalar yaparken teknik heyet bazında da çalışmalar devam ediyor.

Ligin ikinci devresinin ilk maçında Bursaspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeşil-beyazlıları yakın markaja aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Bursaspor'un Kastamonuspor ile oynadığı hazırlık maçına yardımcısı Zeki Göle'yi yolladı.

NEUSTADTER: GERÇEK FENERBAHÇE'Yİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'de, Alman asıllı Rus oyuncu Roman Neustaedter, kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istediklerini söyledi.

SADIK ÇİFTPINAR: GÖZÜMÜ FENERBAHÇELİ OLARAK AÇTIM

Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çocukluğundan bu yana Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Sadık, "Bütün hayatım sarı lacivert olarak geçti diyebilirim. Annemle kız kardeşim Galatasaylı idi. Evin içinde aramızda bir rekabet vardı ama sonradan onları da ben Fenerbahçeli yaptım. Benim Fenerbahçe'ye olan ilgimi görünce beni kıramadılar. Her hafta Fenerbahçe'nin maçlarını heyecanla, istekle ve arzuyla takip ediyordum. Şimdi zaten ailecek Fenerbahçeliyiz. Eşim de çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı" dedi.

KASIMPAŞA GÜNÜ ÇİFT İDMANLA GEÇTİ

Kasımpaşa, Antalya kampında günü çift idmanla tamamladı. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanı saat 11:00’da başladı.

Antrenmana oyuncular ritmik ve koordinasyon hareketleri ile başlayıp, 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam ettiler. Dar alanda yapılan topa sahip olma çalışmaları ve minyatür kaleli maçıyla devam edilen antrenman, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçının ardından yapılan soğuma çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Abdul Rahman Khalili ve Eray Birniçan katılmadılar.

Kasımpaşa, günü 17:30'da gerçekleştirdiği ikinci idman ile noktaladı.

KONYASPOR TRANSFERİNİ DUYURDU

Atiker Konyaspor, Rijeka'dan sol bek Leonard Zuta'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Yeşil-beyazlılar, Zuta ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul, dün Zuta'nın akşam saatlerinde kampa katılacağını duyurmuştu.

Öte yandan yeşil-beyazlılar Zuta transferini, son dönemin gündemde olan filmi Bandersnatch tarzındaki video ile duyurdu.

Konyaspor'un golcü oyuncusu Jahovic, yaptığı açıklamada, Süper Lig'de şanssız bir ilk yarı geçirdiğini belirtti. Makedon oyuncu, 16. haftadaki Kasımpaşa maçından önce kurban kesmesiyle ilgili, "Kasımpaşa maçından önce kurban keserek yaşamış olduğum şanssızlığı durdurmak istedim ve iki gol attım. Tabii ki sadece şanssızlık için değil, kurban yapılması gereken bir şey. İleriki zamanlarda da kurban keseceğim. Neden olmasın, her maçtan önce kurban keseceğim." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR, GENÇLERİYLE KAZANDI

Trabzonspor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi ADO Den Haag'ı 3-1 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, kamp yaptığı otelin sahasında ADO Den Haag ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede Trabzonspor'un golleri 27 ve 73. dakikalarda Ekuban ve 69. dakikada Abdülkadir Parmak'tan gelirken, Hollanda ekibinin tek golünü 44. dakikada Zhang attı. Karşılaşmayı bordo-mavili takım, 3-1 kazandı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman takımını sahaya, Bahadır Güngördü, Pereira, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Türkmen, Ibanez, Batuhan Artarslan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega ilk 11'iyle sürdü.

Ünal Karaman, ikinci yarıya Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak değişikliği ile başladı. Karaman, ilerleyen dakikalarda da Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı, Yunus Emre Çakır, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega'nın yerine Berkay Sefa Kara, Kamil Ahmet Çörekçi, Koray Kılınç, Murat Cem Akpınar, Ali Osman Karnapoğlu ve Oğuzhan Açıl'a şans verdi.

Bordo-mavili takımda kaleci Bahadır Güngördü, Ibanez ve Hasan Batuhan Artarslan ve Pereira 90 dakika sahada kaldı.

Mücadelenin 40. dakikasında Yusuf Yazıcı ile ADO Den Haag'tan Abdenasser El Khayati arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Öte yandan, karşılaşmayı Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Balıkesirspor Baltok'un teknik heyetinden görevliler de takip etti.

