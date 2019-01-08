Galatasaray'ın Antalya'da devam eden devre arası kampında Martin Linnes, Habertürk Spor'un konuğu oldu. Norveçli sağ bek, muhabirimiz Erhan Kaan Adıgüzel'e hem çok özel ifadeleri kullandı hem de favorilerini açıkladı.

Soru: Türkiye'deki favori yemeğin hangisi?

Cevap: Köfte

Soru: Favori filmin?

Cevap: Taken

Soru: Favori şehrin neresi?

Cevap: Molde

Soru: Futbol dışında en sevdiğin spor?

Cevap: Buz hokeyi

Soru: Gol atmak mı, asist yapmak mı?

Cevap: Asist

(NOT: Linnes röportajı ilerleyen saatlerde sitemizde olacak)

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