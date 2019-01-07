Spor Toto Süper Lig ekipleri, sezonun 2. yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Habertürk Spor muhabirleri Ahmet Selim ve Erhan Kaan Adıgüzel, takımların çalışmalarını takip ediyor. Ekiplerin antrenmanları ve özel röportajlarla devre arası kamplarından en dikkat çekici ayrıntılar Habertürk Spor'da karşınıza geliyor...

ANTALYASPOR

Kırmızı-beyazlılarda sabah idmanı, antrenman eksiği bulunan futbolcuların yanı sıra 3 kalecinin katılımıyla gerçekleştirildi. Diego Angelo, Luis Chico, Souleymane Doukara, Abdelaziz Barrada, Zeki Yıldırım ve Doğukan Sinik ile kaleciler Ruud Boffin, Ferhat Kaplan ve Enes Sancar Şahin'den oluşan grup, 1 saati aşkın süre çalıştı.

Düz koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyununun ardından dayanıklılık antrenmanına geçilirken kaleciler, antrenörleri Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Antrenman, genç file bekçisi Enes Sancar Şahin'in koruduğu kaleye yapılan şut çalışması ile sona erdi.

BÜLENT KORKMAZ: OZAN KABAK BENDEN DAHA İYİ YERLERE GELEBİLİR

Antalyaspor'un hocası Bülent Korkmaz, futbolculuğu döneminde efsane haline geldiği Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'a övgü yağdırdı.

Bülent Korkmaz, kendisiyle kıyaslanan Ozan için, "Bence hiçbir oyuncu eski veya yeni bir başka futbolcuyla kıyaslanmamalı… Ozan belki benden de iyi noktalara gelebilir. Olmayacak bir şey değil. Bu sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu açısından da çok güzel bir şey..." diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ

BAYRAM BEKTAŞ: SIKINTILARI BİLEREK GELDİM

Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş, ekonomik sıkıntılar yaşayan takımıyla ilgili fikirlerini aktardı.

Bektaş, "Geçmişte olan sıkıntılar var. Ben onlara değinmeyeceğim çünkü ben o sıkıntıları bilerek geldim. Ve düzeleceğini de bildiğim için geldim. Dolayısıyla mental olarak tabii ki önemli bir kamp bu tabii. Ama sıkıntılar giderildiğinde mental açıdan takımın bir desteğe ihtiyacı kalmayacağını düşünüyorum ekstra durumlar hariç. Dolayısıyla üst düzey futbolcu için onu sahada en iyi hale getirecek şey her zaman her anlamda hazır olması. Zihinsel ve fiziksel olarak iyi olmak zorunda" dedi.

BEŞİKTAŞ

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te devam eden Beşiktaş, çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Nicolas Isimat Mirin ilk kez sahaya çıktı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan antrenmanlar açma-germe çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular topla koordine çalışmaları yaparken antrenmanın devam bölümünde 5’e 2 pas çalışması yaptı.

Pas çalışması esnasında ayağında ağrı hisseden Quaresma’ya buz tedavisi uygulandı. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünü dar alanda çift kale maç ile tamamladı. Beşiktaş’ta Burak Yılmaz ve Caner Erkin salonda güç ve kuvvet çalışması yaptı. Siyah-beyazlıların hazırlıklarını Beşiktaş Asbaşkanı Serdar Adalı da takip etti.

MİRİN'İN İLK SÖZLERİ

Nicolas Isimat Mirin, Beşiktaş'a transferiyle ilgili "Yaptığım en doğru tercih olduğuna inanıyorum. Bu kulübün renklerini temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

BURSASPOR

Bursaspor'un sabah idmanını yakından takip eden Başkan Ali Ay, saha kenarında teknik direktör Samet Aybaba ile bir süre görüştü. Takım hakkında bilgi alan Başkan Ay, transfer konusuna ilişkin vakitleri olduğunu belirterek, kadrolarına güvendiğine işaret etti.

BB ERZURUMSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Ligin ilk yarısına kötü başladıklarını kaydeden kulübün sportif direktörü Zafer Demir, açıklamalarda bulundu.

Demir, ilk yarıdaki kötü başlangıcın ardından toparlanmaya başladıklarını ancak 16 puanda kaldıklarını ifade ederek, ligin 2'nci yarısına 2-3 takviye yaparak başlamak istediklerini dile getirdi.

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'un milli file bekçisi Gökhan Akkan, Mavi-Yeşilli ekibin devre arası kampında açıklamalarda bulundu.

Kampın ikinci gününde olduklarını ve çalışmalara iyi başladıklarını söyleyen Gökhan Akkan, "Kampa başlayalı 2 gün oldu. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hepimizin de bildiği gibi ilk yarı bizim için sıkıntılı geçti. İstemediğimiz sonuçlar ve skorlar nedeniyle ligin sonuncu sırasındayız. Devre arası kapına geldik ve yoğun bir tempoda çalışmalara başladık. Bunun da meyvelerini ikinci yarıda almak istiyoruz" diye konuştu.

FENERBAHÇE

DEĞİŞİM BAŞLADI

Fenerbahçe'de personelinden futbolcusuna herkesin asık suratı yerini yavaş yavaş tebessüme bırakıyor. Ligin ilk yarısında kötü günler yaşayan sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör Ersun Yanal gidişatı değiştirmeye çalışıyor.

Futbolcular antrenmanlar dışındaki sürelerde geçmişin aksine birbiriyle vakit geçirirken, gruplaşma ortamının tamamen ortadan kalkması için başta teknik direktör Ersun Yanal ve idari menajer Volkan Ballı yoğun çaba gösteriyor.

GALATASARAY

İTALYAN TARZI!

Ligin ilk yarısında sakatlık problemleriyle boğuşan Galatasaray'da İtalyan kondisyoner Alberto Bartali göreve başladı. 55 yaşındaki İtalyan, kulüp doktoru Yener İnce’yle de sık sık fikir alışverişinde bulunuyor.

GÖZTEPE

TRANSFERDE SON DURUM

Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli isimlere yönelmek zorunda kalan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'dan ayrılan sol bek Emre Taşdemir'in ardından, İspanya'da Huesca forması giyen kanat Serdar ile Kayserispor'un orta sahası Deniz'in peşine düştü.

La Liga'da sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Serdar'ın Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı ve Göz-Göz'ün bu transferde önemli mesafe katteği bildirildi. Huesca ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan 27 yaşındaki milli futbolcunun bonservis sorununu çözer çözmez sarı-kırmızılılara imza atacağı bildirildi.

KASIMPAŞA

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı takım, ikinci etap kamp çalışmalarına Antalya'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından tam sahada çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Eray Birniçan idmanda yer almadı.

KAYSERİSPOR

GYAN'DAN KÖTÜ HABER

Ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Kayserispor’da sakatlanan golcü oyuncu Asamoah Gyan’ın tedavisine başlandı. Antrenmanda sakatlanana Gyan’ın üst adlesinde zorlanma tespit edildi ve teknik heyet istirahat verdi. Tedavisine masörler tarafından hemen başlanan Gyan’ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ile başladı. Ardından ayak tenisi ve dar alanda yapılan çift kale maç ile sarı-kırmızılı takım çalışmalarını tamamladı.

SİVASSPOR

Kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, grup oyunları ve çift kale maçla tamamlandı.

HAKAN KELEŞ: ROBINHO'NUN YERİNİ DOLDURACAĞIZ

Sivasspor devre arası transfer döneminde takımın yıldızı Robinho'yu Başakşehir'e sattı. Yiğidolar'ın başarılı teknik adamı Hakan Keleş, Brezilyalı futbolcunun yerini dolduracaklarından emin.

Hakan Keleş, "Takımda yeri dolmayacak oyuncu yok. Kulübün şartları gereği Robinho’yu vermek durumunda kaldık. Takımlar bazen önemli oyuncularını satabilir ancak dediğim gibi herkesin yeri bir şekilde doldurulur. Robinho’nun da yerini dolduracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın..." diyerek fikrini ifade etti.

YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı kalecisi Fabien Ceddy Farnolle, ligin ikinci yarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlk yarıda yakaladığımız başarının tesadüf olmadığını göstererek, takımı daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

12 Ocak’ta kamp çalışmalarını tamamlayarak Malatya’ya dönmeyi planlayan Yeni Malatyaspor, Antalya’da 2 hazırlık maçı oynayacak. Buna göre sarı kırmızılılar yarın saat 16.00’da 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Malatyaspor 11 Ocak Cuma günü saat 18.00’de ise Süper Lig ekibi Bursaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 12 Ocak Cumartesi günü yapacağı çalışmanın ardından ise Antalya’dan ayrılarak Malatya dönecek.

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