Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş, takımın başına geçtikten sonra kırmızı-beyazlı ekip çok iyi bir çıkış yakaladı. Erhan Kaan Adıgüzel'e konuşan Keleş, kamptaki durumu anlattı. "Robinho’nun da yerini dolduracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Hakan Keleş, Avrupa kupalarına katılabileceklerini söyledi. Sivasspor hocasının sözleri şöyle:

"Takımdaki hava gayet güzel… Takım lige iyi başlamamıştı ama son bölümde bir çıkış yakaladık. Şu an biraz eksilmemize rağmen yapacağımız takviyelerle daha da güçlü şekilde ikinci yarıya başlayacağız.

Kamp çalışmalarına başlayalı birkaç gün oldu. Biraz eksiklerimiz var. Birkaç gün içerisinde tam kadro olarak çalışmalara başlayacağız. Transfer edeceğimiz oyuncular da takıma katıldığında onları bir an önce adapte ederek ikinci yarıya hazır olarak girmek istiyoruz.

Takımda yeri dolmayacak oyuncu yok. Kulübün şartları gereği Robinho’yu vermek durumunda kaldık. Takımlar bazen önemli oyuncularını satabilir ancak dediğim gibi herkesin yeri bir şekilde doldurulur. Robinho’nun da yerini dolduracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın…

İlk yarıyı hedeflediğimiz yerde bitirdik, 24 puan topladık. İkinci yarı da aynı puanları almak istiyoruz. Benim hedefim, Sivasspor’da bana güvenenleri mahçup etmemek ve ligi iyi bir yerde bitirmek… Geçen yıl ligi 7. sırada tamamlamıştık. Bu sezon onun da üzerine çıkmaya çalışacağız. Önümüzdeki dönemlerde de bu istikrarı sürdürerek, Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz.

İlk yarı kendi evimizde Alanya’yı yenmiştik. Şimdi deplasmanda karşılaşacağız. Antalya kampımızı biraz uzun tutup, Alanya’ya geçeceğiz. Alanya önemli takviyeler yapıyor. Tabi ki biz de yapacağız. Zor bir maç olacak, 2 de eksiğimiz var. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız. İnşallah Alanya’dan da puan veya puanlarla döneceğiz.

İlk yarı büyük takımların beklenmedik puan kayıplarından dolayı takımlar arasındaki puanlar birbirine çok yakın… İkinci yarı daha da zor geçecektir. Büyük takımlar da takviye yapacaktır. Biz iyi çalışıp, iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Tabi bir de VAR sistemi geldi. Kulüpler olarak da VAR’dan memnunuz.

Başakşehir’i Beşiktaş’ı deplasmanlarda yenmek kolay değil. Biz bunu başardık. Emek harcadık ve güzel bir seri yakaladık. Başakşehir uzun süredir ligi forse etmeye başladı. Bu sene biraz daha arayı açtı ve daha oturaklı bir şekilde yoluna devam ediyor. Robinho’yu da alarak güçlerine güç kattılar. 6 puanlık önemli bir avantajları var. Böyle bir takımı deplasmanda yenmek bizim için önemliydi. İnşallah ikinci yarıda da bu kez evimizde galip geliriz. Biraz Robinho’yu üzeceğiz ama…

Seri yakalayan takımlar bir yerlere geliyor. Biz de ikinci yarı iyi bir seri yakalarsak, belki Avrupa kupalarına katılma potasında yer alabiliriz. Bunun için çalışıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ