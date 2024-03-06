Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a yılın spor gazetecisi ödülü
1907 ÜNİFEB ve Ünifeb Mezunlar Derneği ortaklığıyla "Aydınlık Gelecek Ödülleri 2023" ödül töreni düzenlendi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'a "Yılın spor gazetecisi" ödülü verildi
1907 ÜNİFEB ve Ünifeb Mezunlar Derneği ortaklığıyla “Aydınlık Gelecek Ödülleri 2023” ödül töreni düzenlendi.
1907 ÜNİFEB ve Ünifeb Mezunlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Aydınlık Gelecek Ödülleri gecesinde 2023 yılında başarı göstermiş Fenerbahçe Spor Kulübü branşları, yöneticileri ve sporcuları ödüllendirildi.
"Yılın spor gazetecisi" ödülünün sahibi Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul oldu. Kul'a ödülünü Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Can Gebetaş takdim etti.
Geceye; Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Selahattin Baki, İlker Dinçay, Can Gebetaş, Kemal Danabaş ve 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri katılım gösterdi.
Törende ödül verilen kategoriler ve kazananlar şöyle:
Yılın Erkek Basketbolcusu: Nigel Hayes-Davis
Yılın Kadın Basketbolcusu: Emma Meeseman
Yılın Gelecek Vadeden Sporcusu: Derin Atakan
Yılın Gelecek Vadeden Sporcusu: Kuzey Tunçelli
Yılın Kadın Futbolcusu: Fatma Kara
Yılın Erkek Futbolcusu: Ferdi Kadıoğlu
Yılın Kadın Voleybolcusu: Melissa Vargas
Yılın Erkek Voleybolcusu: Yiğit Gülmezoğlu
Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Uğur Dündar
Cumhuriyet 100. Yıl Özel Ödülü: Fenerbahçe Spor Kulübü
Yılın Farkındalık Ödülü: Cengiz Ünder
Yılın Farkındalık Ödülü: Volkan Demirel
Yılın Golü: İrfan Can Kahveci
Yılın Transferi: Edin Dzeko
Yılın Antrenörü: Can Aksu
Yılın Paralimpik Sporcusu: Yamaç Yüksel
Yılın Olimpik Sporcusu: Buse Naz Çakıroğlu
Yılın Takımı Ödülü: Fenerbahçe Alagöz Holding
Yılın Kadın Sporcusu: Eda Erdem Dündar
Yılın Erkek Sporcusu: Emre Sakçı
Yılın Spor Gazetecisi Ödülü: Ahmet Selim Kul
Yılın Spor Programı Ödülü: Euroleague Basketball Podcast
ÜNİFEB Onur Ödülü: Can Gebetaş
Yılın Projesi Ödülü: İlker Alıcı
Fenerbahçe Tarihi Farkındalık Ödülü: Zaferin Rengi Filmi Ekibi