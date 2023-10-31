Habertürk TV'de Geçiş Oyunu başladı! Habertürk TV'de spor vakti... Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve usta gazeteci Cem Dizdar, Geçiş Oyunu'nda futbol gündemini masaya yatırdı. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk futbolunun geçmişi değerlendirilirken Beşiktaş'taki seçim gündemi, Emre Kocadağ'ın açıklaması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın performansları da yorumlandı

Geçiş Oyunu, Habertürk TV'de yayın hayatına başladı! Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve usta gazeteci Cem Dizdar, futbol gündemini masaya yatırdı.

Programda ilk olarak Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kutlanırken bir asırda Türk futbolunun nereye geldiği değerlendirildi. Kıyas yapan Cem Dizdar "Önceden futbol oynanırdı, şimdi oynanmıyor. Samsun'da doğup büyüyüp bir çocuk olarak Beşiktaş taraftarı olmam tuhaf. Futbolun daha çok oynanan bir oyun olmaktan uzaklaşıldığı için profesyonelleşiliyor" dedi.

BEŞİKTAŞ 10 EKSİK İLE YILMADAN

Beşiktaş, Burak Yılmaz ile evindeki ikinci maçını da kazanırken Gaziantep FK karşılaşmasında 3 puana 10 eksikle uzandı. Siyah-beyazlıların galibiyetini değerlendiren Cem Dizdar "Beşiktaş kazandı, oynamayan bir takıma karşı oynadı. Bir tanesi 14, diğeri 12 şut atmış. Şutta eşitler. Maçta 30 tane orta açmış Beşiktaş. En iyi bölgesi orta saha gibi görünmesine rağmen onlara gerek yok, kenarlara getirelim orta açsınlar oynamış. Bu oyun başka türlü de oynanabilir. Rakibin hocası da 'iyi oynadık' diyor" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A GENÇLİK AŞISI

Beşiktaş'ın kadrosunda 2004, 2005 ve 2007'li futbolcular Yakup Arda Kılıç, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun bulunmasını yorumlayan Cem Dizdar "Belki de 11'de oynayacak seviyede değillerdir. Niye oyundan çıktının sorulması gerekiyor, 21'de oyuna girdi 80'de oyundan çıktı. Sorun neydi? Bu durumu anlamamız gerekiyor. Beşiktaş kazandı, neden kazandığını anlattırıyorlar. Bu çocuklar neden hazır değili sormak gerekiyor?" dedi.

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21'de oyuna giren Yakup Arda Kılıç'ın 80'de saha kenarına alınmasını değerlendiren Ahmet Selim Kul ise "Bazen çıkarmamak da oyuncuyu bitirebiliyor. Bizim gençlerimiz çok yetenekli ancak yanına ne ekleyebiliyoruz muamma. İtalya maçında Demir Ege Tıknaz'ı izleme fırsatı bulmuştum. Birçoğundan çok yetenekliydi ama fiziksel olarak daha gerideydi" dedi.

İSMAİL KARTAL'IN 19'DA 19'LUK SERİSİ

Jorge Jesus'un göreve gelmesinden önce İsmail Kartal'a yöneltilen soruları hatırlatan Ahmet Selim Kul, "19'da 19 eşi benzeri olmayan bir sezon başlangıcı ama o hakkındaki algıları, yelkenlere ekstra rüzgar yükledi" ifadelerini kullandı.

FRED VE BECAO'NUN SAKATLIĞI...

Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler aktaran Ahmet Selim Kul, "Fred'inkisi 10-15 gün gibi bir gün sürecek, rakamlar net değil çünkü tedaviler üzerine bir beyin jimnastiği yapılıyor. Becao'da tendonda sıkıntı var. Test yapılacak, beklenti çok olumlu değil ama olumlu sonuç gelmezse bir ameliyat ihtimali var ve üç ayı aşabilen bir süre anlamına geliyor" dedi.

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların dönüşüyle ilgili değerlendirmede bulunan Mehmet Ayan ise "Cengiz ileride döndüğünde İrfan Can 8'e Cengiz kenara geçecek. İlerideki o altılı bozulmuş olacak" dedi.