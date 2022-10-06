Habertürk yazarları, başörtüsü tartışmasını değerlendirdi 0:00 / 0:00

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamalarının ardından, CHP 3 maddelik başörtüsü kanun teklifini Meclis'e sundu.

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" çıkışı geldi. Erdoğan açıklamasında, CHP'nin başörtüsü teklifine tepki göstererek, "Ülkemizde kamuda veya özel sektörde böyle bir mesele var mı? Türkiye bir dönem Meclis'e başörtüsüyle girdiği için kürsüden senin fikir baban haddi bildirmeye davet edilen milletvekilleri görmüştü. Siz de bunları alkışlamıştınız. Meclis'ten atmak için alkışlamıştınız. Bugün milletvekillerimizle ve diğer konularla ilgili böyle bir sıkıntı var mı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü teklifi için "Öyleyse, biz daha öte teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen, samimiysen temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkarmak için samimiyse, gençlerimizin hassasiyetleri olan bu meselenin ahdi temelini güçlendirmenin peşindeyse bunu yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" ifadelerini kullandı.

Dünkü gelişmelerin ardından Habertürk yazarları Muharrem Sarıkaya, Kübra Par, Bülent Aydemir ve Kemal Öztürk, CHP'nin teklifi ve hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışını değerlendi.