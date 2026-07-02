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        Haberler Kültür-Sanat Müzik HABITAT'ta konser maratonu

        HABITAT'ta konser maratonu

        "Şehrin ortasında, duvarın ardında…" sloganıyla yola çıkan HABITAT; Temmuz ayında Burhan Öçal'dan Ayşegül Aldinç'e, Mirkelam'dan Kargo'ya birçak sanatçı ve grubu müzikseverlerle buluşturuyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        HABITAT'ta konser maratonu

        İstanbul’un Anadolu Yakası, bu yaz yeni bir kültür ve yaşam alanına kavuşuyor. Wonder İstanbul’un organizasyonu ve Hilltown Küçükyalı’nın ev sahipliğinde hayata geçirilen HABITAT Art • Music • Live, şehrin merkezinde ama şehrin gürültüsünden uzakta, doğayla iç içe yeni bir buluşma noktası olarak kapılarını açıyor.

        Ayşegül Aldinç
        Ayşegül Aldinç

        “Şehrin ortasında, duvarın ardında…” sloganıyla yola çıkan HABITAT; konserlerden görsel sanatlara, canlı performanslardan farklı disiplinlere uzanan programıyla İstanbul’un kültürel hafızasına yeni bir katman eklemeyi hedefliyor.

        İşte Temmuz Ayı Programı

        3 Temmuz Perşembe

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        * Burhan Öçal | 19.30

        * Ayşegül Aldinç | 22.00

        * Neco | 22.00

        Kargo
        Kargo

        4 Temmuz Cuma

        * Deniz Sipahi | 18.30

        * Mirkelam | 19.30

        * Kargo | 22.00

        HABITAT’ın yaz programındaki dikkat çekici etkinliklerden biri ise, 18 Temmuz’da gerçekleşecek olan ASCO – Symphony of Chaos konseri olacak.

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        #HABITAT Art
        #Burhan Öçal
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