HABITAT'ta konser maratonu
"Şehrin ortasında, duvarın ardında…" sloganıyla yola çıkan HABITAT; Temmuz ayında Burhan Öçal'dan Ayşegül Aldinç'e, Mirkelam'dan Kargo'ya birçak sanatçı ve grubu müzikseverlerle buluşturuyor...
İstanbul’un Anadolu Yakası, bu yaz yeni bir kültür ve yaşam alanına kavuşuyor. Wonder İstanbul’un organizasyonu ve Hilltown Küçükyalı’nın ev sahipliğinde hayata geçirilen HABITAT Art • Music • Live, şehrin merkezinde ama şehrin gürültüsünden uzakta, doğayla iç içe yeni bir buluşma noktası olarak kapılarını açıyor.Ayşegül Aldinç
“Şehrin ortasında, duvarın ardında…” sloganıyla yola çıkan HABITAT; konserlerden görsel sanatlara, canlı performanslardan farklı disiplinlere uzanan programıyla İstanbul’un kültürel hafızasına yeni bir katman eklemeyi hedefliyor.
İşte Temmuz Ayı Programı
3 Temmuz Perşembe
* Burhan Öçal | 19.30
* Ayşegül Aldinç | 22.00
* Neco | 22.00Kargo
4 Temmuz Cuma
* Deniz Sipahi | 18.30
* Mirkelam | 19.30
* Kargo | 22.00
HABITAT’ın yaz programındaki dikkat çekici etkinliklerden biri ise, 18 Temmuz’da gerçekleşecek olan ASCO – Symphony of Chaos konseri olacak.