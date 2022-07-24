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Hadise'den 'soyadı' güncellemesi

Nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan şarkıcı Hadise Açıkgöz, evlendikten iki ay sonra sosyal medyada hesabında soyadını 'Dinçerler' olarak değiştirdi

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  • Hadise'den 'soyadı' güncellemesi - Magazin haberleri

    Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir ilişkiye başlayan Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz nisan ayında bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girmişti.
  • Hadise'den 'soyadı' güncellemesi - Magazin haberleri

    'DİNÇERLER' GÜNCELLEMESİ

    Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren 36 yaşındaki şarkıcıdan sürpriz bir hamle geldi. Hadise, Twitter hesabında soyadını 'Dinçerler' olarak güncelledi.
  • Hadise'den 'soyadı' güncellemesi - Magazin haberleri

    'EŞİ KONSER KIYAFETLERİNE KARIŞIYOR' İDDİASI

    Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de objektiflere yansıyan ünlü şarkıcıya, eşi Mehmet Dinçerler’in konserlerindeki kıyafetlerine karıştığı yönündeki iddialar sorulmuştu. Ancak ünlü isim, sessiz kalmayı tercih etmişti.
  • Hadise'den 'soyadı' güncellemesi - Magazin haberleri

    Ayrıca Hadise'nin, eşinin kendisine aldığı ve önce 3 milyon TL olduğu ileri sürülen, ardından davaya konu olması üzerine 40 bin dolar (yaklaşık 675 bin TL) değerinde olduğu konuşulan tektaş yüzüğü dikkatlerden kaçmamıştı.
  • Hadise'den 'soyadı' güncellemesi - Magazin haberleri

    YÜZÜK GÜNDEM OLMUŞTU

    Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlilik kararını sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü şarkıcının yüzüğü günlerce konuşulmuştu. Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş insanının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.

    Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin." demişti.
  • Hadise'den 'soyadı' güncellemesi - Magazin haberleri

    SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

    15 Mart'ta nişanlanan ikili, ardından kısa bir süre sonra evlenmişti. Nikahın aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleştiği öğrenilmişti.

    Çırağan Sarayı'nda birbirlerine "Evet!" diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunmuştu.
  • Hadise'den 'soyadı' güncellemesi - Magazin haberleri

    'HAMİLELİK' SÖYLENTİSİ

    Hadise'nin nikah öncesi çantasıyla karnını kamufle etmesi, "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Ancak ünlü şarkıcı, iddiaları yalanlamıştı.

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