"BU KONULARA GİRMEM UYGUN OLMAZ"

Ayrıca Yıldırım, şarkıcı Hadise ile biten ilişkisi sonrası ilk kez konuşmuştu. Ünlü oyuncu, gazetecilerin "Hadise Hanım ile ayrıldınız. Öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermişti.

Yıldırım, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.