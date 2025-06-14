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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 15 HAZİRAN 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gün içerisinde 3 bin 444 dolarla rekor seviyesi olan 3 bin 500 dolara yaklaşan ons altın fiyatı, günü 3 bin 435 dolardan kapattı. Gram altın ise 4 bin 373 liraya kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 15 Haziran 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 14.06.2025 - 23:44
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        1

        Orta Doğu'daki gerilim küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Küresel piyasalarda, İsrail'in İran’a yönelik saldırısına, İran’ın yüzlerce balistik füze ile karşılık vermesi, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altının onsu 3 bin 444 dolarla rekor seviyesi olan 3 bin 500 dolara yaklaştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 15 Haziran 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.322,05

        Satış: 4.328,32

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.430,92

        Satış: 3.433,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.915,28

        Satış: 7.076,80

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.661,13

        Satış: 28.220,63

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.476,00

        Satış: 28.638,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.787,34

        Satış: 14.153,60

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.661,13

        Satış: 28.220,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.944,16

        Satış: 29.666,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.393,29

        Satış: 3.357,39

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.984,60

        Satış: 4.191,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.970,00

        Satış: 71.705,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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