Canlı altın fiyatları, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dolar kurundaki yükselişin aksine 2021 yılından beri en düşük seviyesini test eden altın fiyatları hafta sonuna doğru yükselişe geçmişti. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,31 artışla 1.008 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,11 kazançla 6 bin 790 liraya yükseldi. İşte, 23 Temmuz 2022 Cumartesi gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ