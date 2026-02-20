METEOROLOJİ’DEN HAFTA SONU İÇİN FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir çevreleri ile Manisa’nın batısı, Aydın’ın güney ve batısı, Kırklareli ve Muğla’nın kuzeyinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu nedenle Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Muğla için hafta sonu “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.