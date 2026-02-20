Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Hafta sonu hava durumu: Meteoroloji tahminleri ile 21-22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir’de yağış var mı? Meteoroloji 8 ilde fırtına uyarısı yaptı!

        Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tahminleri ile 21-22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?

        Cuma gününe girilmesiyle birlikte hafta sonu hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Ege bölgesinde bugün itibarıyla başlayacak kuvvetli fırtına, hafta sonu da etkisini gösterecek. Cumartesi ve Pazar günleri dışarı çıkma planı yapan vatandaşlar, hafta sonu yağış olup olmadığını merak ediyor. Peki, 21-22 Şubat hava durumu nasıl, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur yağacak mı? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 20.02.2026 - 10:38 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:38
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batısında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Cuma gününden itibaren Marmara ve Ege’de etkisini gösterecek fırtına, hafta sonu da devam edecek. Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Muğla’da yaşayan vatandaşların, beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Bu kapsamda “21-22 Şubat hafta sonu hava durumu nasıl, yağış olacak mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        METEOROLOJİ’DEN HAFTA SONU İÇİN FIRTINA UYARISI!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir çevreleri ile Manisa’nın batısı, Aydın’ın güney ve batısı, Kırklareli ve Muğla’nın kuzeyinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        Bu nedenle Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Muğla için hafta sonu “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        İSTANBUL 21-22 ŞUBAT HAVA DURUMU

        İstanbul’da hafta sonu yağmurlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar Cumartesi günü 9-13 arasında seyrederken, Pazar günü ise 4-6 dereceye kadar düşecek.

        ANKARA 21-22 ŞUBAT HAVA DURUMU

        Başkent Ankara’da hafta sonu yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklıklar Cumartesi günü 1-13 derece iken, 22 Şubat Pazar günü 3-5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

        İZMİR 21-22 ŞUBAT HAVA DURUMU

        İzmir’de hafta sonu kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların Cumartesi 11 ila 16 derece arasındayken, Pazar günü 9-13 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
