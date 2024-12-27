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        Haberler Bilgi Yaşam Haftanın yorgunluğunu atmanızı sağlayacak, geçmişten günümüze mutlaka izlemeniz gereken komedi filmleri!

        Geçmişten günümüze komedi filmleri

        Haftanın yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak, tek başınıza veya sevdiklerinizle beraber eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak geçmişten günümüze komedi filmlerini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 08:30 Güncelleme: 27.12.2024 - 08:30
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        1

        Yeni yıla girmeden önce güzel vakit geçirmenize yardımcı olacak komedi filmlerini sizler için sıraladık.

        2

        1. Forrest Gump (1994)

        Forrest Gump, zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Zeka seviyesi nedeni ile devlet okullarına girmekte bile zorlanan Forrest Gump zamanla akla mantığa uymayan başarılara imza atıyor. Her ne kadar zeka seviyesi düşük olsa da fiziksel olarak son derece sağlam olan Forrest Gump, zamanla gelişen olaylar zincirinde bizi hayal edemeyeceğimiz bir dünyaya götürüyor.

        Imdb Puanı: 8.8/10

        3

        2. G.O.R.A. (2004)

        Anadolu’nun turistik kentlerinden birinde tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A adlı gezegene götürülür. Arif, gezegenden kaçmak için uğraşır. Bunun için de uzaylı Komutan Logar’a karşı mücadele vermesi gerekir. Bu mücadele esnasında gezegenin kralının kızı olan Ceku'ya aşık olan Arif, G.O.R.A'da tanıştığı dostlarının da yardımıyla Logar'ı alt etmeye çalışır.

        Imdb Puanı: 8.0/10

        4

        3. Kaybedenler Kulübü (2011)

        Alternatif kitaplar basan bir yayınevinin sahibi olan Kaan (Nejat İşler) ile Kadıköy’de bar işleten, çok sıkı bir plak ve efemera koleksiyoneri olan Mete (Yiğit Özşener), 90’lı yılların ikinci yarısında, sanki bir yerde oturmuş konuşuyorlarmış ve kimsenin bundan haberi yokmuş gibi bir radyo programı yapmaya başlarlar. Yaptıkları program zaman içinde hem onların hem de dinleyenlerin hayatını değiştirecektir.

        Imdb Puanı: 7.4/10

        5

        4. Organize İşler (2005)

        İstanbul'da oto hırsızlığı yapmakta olan bir çetenin reisi bir kovalamaca sırasında intihar etmek üzere olan birinin evine sığınır. Hayatını kurtardığına inandığı bu kişiye iş vermek ve hırsızlığa teşvik etmek ister. Yaptığının büyük bir hata olduğunu kısa sürede anlayacaktır.

        Imdb Puanı: 7.4/10

        6

        5. Bay Evet (2009)

        Filmde Jim Carrey, kendi kendine yardım programına yazılan Carl Allen adlı bir adamı canlandırıyor. Söz konusu program tek ve basit bir ilkeye dayanmaktadır: Her şeye “evet” demek. İlk başta, evet gücünü açığa çıkarmak Carl’ın hayatını inanılmaz ve beklenmedik biçimlerde değiştirir, ama çok geçmeden anlar ki hayatını sonsuz olasılıklara açmanın bazı olumsuzlukları da olabilmektedir.

        Imdb Puanı: 6.8/10

        7

        6. Çöpçüler Kralı (1977)

        Zabıta memuru ,görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar.Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacere aşık olan zabıta memuru ,annesinin tepkisiyle karşılaşır.Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacere aşıktır ama parası yoktur.Bir gün yalnışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

        Imdb Puanı: 8.5/10

        8

        7. Bitirim İkili (1998)

        Dedektif ve Müfettiş Lee, Hong Kong polisine bağlı uzak doğu dövüşleri konusunda rakip tanımayan son derece başarılı bir polis memurudur. Hayatta en çok değer verdiği varlık ABD'ye Çin Konsolosu olarak atanan çok saygı duyduğu bir bürokratın 11 yaşındaki kızı Soo Yung'dur. Soo Yung içinde Lee, en iyi dostu ve koruyucu meleğidir. Fakat, Çin Konsolosu, ABD'ye gidip yeni görevine başladıktan kısa bir süre sonra, Soo Yung kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılır. Bunun üzerine Lee, Amerika'ya gönderilerek Soo Yung'u bu kişilerin elinden kurtarmakla görevlendirilir. Lee, Amerika'da hiç ummadığı bir durum ile karşılaşır. FBI, LAPD dedektiflerinden biri olan James Carter'ı da bu iş için görevlendirmiştir. Carter, sorumsuzluğu, vurdumduymazlığı ile çalıştığı kişiler için bir kabustur. Fakat FBI'ın amacı bir yabancı olan Carter'ı kendi işlerine karıştırmamaktır. Bu operasyonda Carter, aslında esas görevinin Lee'ye göz kulak olup, onu olaylardan uzaklaştırma olduğunu öğrenince çok bozulur fakat üstlerine karşı çıkamaz. Fakat, Lee, Carter'a rağmen olayın peşini bırakmaz. Kısa bir süre sonra Carter'da bu olayın adam kaçırmadan daha derin bir olay olduğunu öğrenir. Birbirinden uzak iki ülkenin, birbirinden farklı karakter yapılarına sahip iki dedektifi, küçük bir çocuğu kurtarmak için kolları sıvar. Kendi kafalarına göre hareket ettiklerinden, FBI ile de bozuşurlar. Ama küçük kızı kurtarmaya kararlı iki dedektif, bunun için her şeyi yapmaya hazırdır.

        Imdb Puanı: 7.0/10

        9

        8. Madagaskar (2005)

        New York Central Park hayvanat bahçesindeki kent ormanının kralı hiç kuşkusuz Alex adlı aslandır. En iyi arkadaşları Zebra Marty, Zürafa Melman ve Su Aygırı Gloria ile beraber mutlu ve huzurlu bir yaşamı vardır. Gerçi hayvanat bahçesinin eşsiz manzarası içinde esaret altındadırlar ama en azından lezzetli yemekler yedikleri için bu durumu görmezden gelirler. Dört kafadar arasında en meraklısı Zebra Marty´dir. Hayvanat bahçesi dışında nasıl bir dünya olduğunu; neleri kaçırdığını merak etmektedir. Günün birinde merakına yenik düşer ve penguenlerin yardımıyla hayvanat bahçesinden firar eder. Esas niyeti sabah olmadan geri dönmektir. Alex, Melman ve Gloria onun kaçtığını ancak geceyarısı fark ederler. Arkadaşları için endişe içindedirler. Böyle bir durum karşısında yapılabilecek tek hareketin hayvanat bahçesinin dışına çıkmak ve Marty´i bulup geri getirmek olduğuna karar verirler.

        Imdb Puanı: 6.9/10

        10

        9. Çiçek Abbas (1982)

        Bir minibüste muavinlik yapan Abbas, dürüst bir gençtir. Patronu Şakir ise çıkarcı biridir. Şakir'in evleneceğim diye oyaladığı kız, Abbas'a ilgi duyar. Ancak Şakir, sevgilisinin muavinle böyle bir ilişkiye girmesini hazmedemez.

        Imdb Puanı: 8.0/10

        11

        10. Salak İle Avanak (1994)

        Hiçbir işte dikiş tutturamayan zevzek ikili Jim Carrey ve Jeff Daniels, para dolu bir çantayı güzel sahibine ulaştırmak için macera dolu bir yolculuğa çıkarlar.Bu arada polisleri, haydutları ve yollarına çıkma gafletinde bulunan diğer şanssızları şaşkına çevirirler.Silinmiş ve alternatif sahneleri, detaylı yapım süreci yorumları ve fazladan dakikaları ile bu film tüm zamanların en budalaca muzipliklerini sunuyor.

        Imdb Puanı: 7.3/10

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