HAK-İŞ'in talep ettiği ücret zammı, TÜRK-İŞ’in talebinin üzerine çıktı. TÜRK-İŞ önceki hafta Bakan Selçuk’a sunduğu teklifte, en düşük brüt çıplak ücretin 3 bin 500 liraya çekilmesini ve bunun üzerine aylık 300 lira iyileştirme yapılmasını talep etti. HAK-İŞ ise en düşük aylık brüt ücretin 4 bin 250 liraya çekilerek, aylık 360 lira iyileştirme yapılmasını istedi.

TÜRK-İŞ’in teklifinde çekme ve iyileştirme işleminin ardından ilk altı ay için yüzde 15, sonraki 1.5 yıl boyunca da 6 ayda bir enflasyon artı yüzde 3 refah payı yer aldı. Buna karşılık HAK-İŞ ilk altı ay için yüzde 15, sonraki 6 aylık dönemlerde de enflasyon artı yüzde 5 refah payı talebinde bulundu.

İŞTE HAK-İŞ'İN BAKANLIĞA SUNDUĞU SÖZLEŞME