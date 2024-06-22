Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih yolunda!
İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman devi Bayern Münih'e transfer olmaya hazırlanıyor.
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, İtalya Serie A şampiyonu Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih tecrübeli orta sahayı gündemine aldı. Haberde yer alan bilgiye göre, transferin ciddileşmesi Joao Palhinha transferinin durumuna da bağlı olacak.
TRT Spor'un haberine göre ise; EURO 2024'te boy gösteren A Milli Futbol Takımımız'ın kampında bulunan Hakan Çalhanoğlu da iddiaları doğruladı.