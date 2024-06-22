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        Haberler Spor Transfer Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih yolunda! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih yolunda!

        İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman devi Bayern Münih'e transfer olmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 07:32 Güncelleme: 22.06.2024 - 07:37
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        Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, İtalya Serie A şampiyonu Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

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        Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih tecrübeli orta sahayı gündemine aldı. Haberde yer alan bilgiye göre, transferin ciddileşmesi Joao Palhinha transferinin durumuna da bağlı olacak.

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        TRT Spor'un haberine göre ise; EURO 2024'te boy gösteren A Milli Futbol Takımımız'ın kampında bulunan Hakan Çalhanoğlu da iddiaları doğruladı.

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        30 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, geride kalan sezonda şampiyonluk yaşadığı Inter ile 40 resmi maça çıktı. Milli oyuncu, bu maçlarda 15 gol attı, 3 de asist yaptı.

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