Hakan Safi anlaştığını duyurmuştu: Greenwood'un bonservis bedeli belli oldu!
Marsilya, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'un bonservis bedelini belirledi.
Giriş: 06 Haziran 2026 - 20:45 Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Marsilya'dan Mason Greenwood için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
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Safi, başkan seçilmesi halinde İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Mason Greenwood için 50 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus istiyor.