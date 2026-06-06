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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Hakan Safi anlaştığını duyurmuştu: Greenwood'un bonservis bedeli belli oldu!

        Hakan Safi anlaştığını duyurmuştu: Greenwood'un bonservis bedeli belli oldu!

        Marsilya, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'un bonservis bedelini belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 20:45 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Marsilya'dan Mason Greenwood için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

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        Safi, başkan seçilmesi halinde İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Mason Greenwood için 50 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus istiyor.

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        Fransız ekibi, elde edeceği bonservis bedelinin yarısını Manchester United'a ödeyecek. Marsilya, Greenwood'u 26 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

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        Bu sezon 45 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 16 gol atıp 11 de asist yaptı.

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