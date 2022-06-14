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Hakim final bölümü yayınlandı! ATV Hakim 10. son bölüm izle!

Hakim son bölümü izleyicisiyle buluştu. Hakim 10. son bölümü 13 Haziran Pazartesi akşamı 20:00'da ATV ekranlarında yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin izleyicileri Hakim dizisi son bölümü araştırıyor. Hakim final bölümü izle ekranı erişime açıldı

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    Hakim final bölümü izle! ATV Hakim 10. son bölüm full izle!

    Yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği Hakim dizisi her pazartesi izleyicisiyle buluşuyordu. 13 Haziran akşamı Hakim dizisi final bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. İşte Hakim dizisi final bölümü izleme ekranı hakkında...
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    Hakim final bölümü izle! ATV Hakim 10. son bölüm full izle!

    HAKİM FİNAL BÖLÜM İZLE

    Hakim 10. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Hakim son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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    Hakim final bölümü izle! ATV Hakim 10. son bölüm full izle!

    HAKİM FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

    Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.

    Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder. Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?

    Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz... Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar...

    Yaseminle evlilik yolunda adım atan Ömer Arif, sevdiği kadını kaybetmenin eşiğine gelir

    Savcı Özlem'in eline geçen güçlü bir delille bütün oklar hakimi gösterir... Peki ya Ömer Arif yakalanacak mıdır?

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