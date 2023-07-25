Haberler Gündem Hakim ve savcı kura sonucu sorgulama 2023: Hakim ve savcı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Hakim ve savcı kura sonucu sorgulama: Hakim ve savcı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Hakim ve savcılar için kura çekimi başladı. İsimler tek tek açıklanırken, hakim ve savcı kura sonucu sorgulama işlemleri hız kazandı. Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Peki, "Hakim ve savcı kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?" İşte 2023 hakim ve savcı kura sonucu sorgulama ekranı... Habertürk Giriş: 25.07.2023 - 18:42 Güncelleme: 25.07.2023 - 18:42 facebook

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Hakim ve savcı kura çekimi gerçekleştirilen törenle sona erdi. Düzenlenen kura çekimi ile Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri'nin görev yerleri belirlendi. Hakim ve savcı kura çekiminin ardından isim listesi sorgulama işlemleri yapılmaya başlandı. Peki, "Hakim ve savcı kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?" İşte hakim ve savcı kura sonuçları...

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HAKİM VE SAVCI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlend. Kura sonucunda 1102 aday seçildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun duyurusunda; "Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının cübbe dağıtımına ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı.