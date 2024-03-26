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        Haberler Spor Futbol Hakim Ziyech'in hocasından kavga iddialarına cevap! - Futbol Haberleri

        Hakim Ziyech'in hocasından kavga iddialarına cevap!

        Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da ve Fas Milli Takımı'nda forma giyen Hakim Ziyech'in İspanyol Devi Real Madrid'de top koşturan Brahim Diaz ile kavga ettiği iddia edilmişti. Fas Milli Takımının teknik direktörü Walid Regraui, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 23:01 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:38
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        Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in milli takıma seçilen Real Madridli futbolcu Brahim Diaz ile kavga ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

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        Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regraui, Moritanya ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

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        "BİRBİRLERİNİ ÇOK İYİ ANLIYORLAR"

        Regraui yaptığı açıklamada, "Ziyech'i bilirsiniz. Fotoğraflarda pek gülümsemez. Takımımızda büyük bir rolü var.

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        Kendisi bu takımın kaptanı ve her zaman yeni oyuncuları karşılamaya ve takıma adapte etmeye hevesli birisidir. Brahim Diaz ile de bizzat ilgilendi ve birbirlerini gerçekten çok iyi anlıyorlar." dedi.

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        Fas Teknik Direktörü sözlerine, "Büyük oyuncular başkaları tarafından tehdit edildiklerini hissetmezler. Brahim ile Hakim birbirini çok iyi anlıyor ve harika sonuçlar elde etmek ve takıma olumlu bir iz bırakmak gayesindeler..." şeklinde devam etti.

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        Fas Milli Takımı'nın formasını 59 kez sırtına geçiren Ziyech, 22 kez gol sevinci yaşadı.

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        Özel statüsü gereği kısa süre önce İspanya Milli Takımı yerine Fas Milli Takımı'nı seçen Brahim Diaz ise 1 kez ülkesinin formasıyla sahada yer aldı.

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