Daha önce köy yollarında yapılan sathi kaplama işleminden vazgeçtiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Sathi kaplamayla çok fazla alan asfaltlayabiliyorsunuz. Geçici bir süreyle bunu sağlayabiliyorsunuz ama kalıcılığı çok zor çünkü bölgede kış ve coğrafi şartlar çok çetin. Onun için BSK çalışmamızı başlattık. Geçen sene yaklaşık 70 kilometre sıcak karışım asfalt çalışmasını gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz 100 kilometre. Bu çerçevede İl Özel İdaremiz olarak 5 yılda 145 köyümüzün ve 500'e yakın mezramızın yolunu sıcak karışım asfaltla buluşmasını sağlamak için bir plan ortaya koyduk. Bu perspektifle ilk önce nüfusu çok yoğun olan köylerden başlayarak nüfusu gelişme ihtimali olan köylerimize doğru bir planlamayla bütün köylerimizi BSK seviyesindeki sıcak asfalt diye tabir edilen asfaltla buluşturacağız. Bunu önemsiyoruz. Bütün gücümüzle buna yöneldik."