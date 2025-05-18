Hakkari'ye kayak merkezi geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını yeniden açan Manisa Müzesi’nde aralarında Habertürk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı'nın yer aldığı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Ersoy’un değerlendirmeleri; Türkiye’nin 2025 yılı turizm hedeflerinden kültürel çeşitliliğin artırılmasına, gece müzeciliği uygulamalarından halk plajlarına kadar birçok başlığı kapsadı. Toplantıya, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal ile Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi de katıldı.

KÜLTÜR YOLU'NDAN REKORLA GEÇİŞ

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri’nin şehir seçiminde; nüfus yoğunluğu, turizm potansiyeli ve bölgesel çeşitliliğin temel kriterler olduğunu belirtti. Projede her bölgeden en fazla beş şehre yer verilebildiğini ve önceliğin büyükşehirlere tanındığını ifade etti. Bu dağılımın, yıllık matematiksel hesaplamalara göre planlandığını vurguladı. Festivalin geçmişten bugüne ulaştığı noktaya değinen Bakan Ersoy, “2021 yılında Beyoğlu’nda, 80 farklı mekânda 2 binden fazla sanatçımızın katılımıyla 380’nin üzerinde etkinlik gerçekleştirmiştik.” dedi. Ersoy, bu yıl Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehirde binden fazla mekânda düzenlenecek 6 bin 800’ü aşkın etkinlikte yaklaşık 45 bin sanatçının halkla buluşacağını belirtti.

REKLAM HAKKARİ'YE KAYAK MERKEZİ MÜJDESİ İklim değişikliğine bağlı olarak kayak turizmi alanında yeni destinasyonların önem kazandığını vurgulayan Bakan Ersoy, Hakkari’nin uzun süren kar sezonu sayesinde önemli bir avantaj sunduğunu ve bu bölgeyi kayak turizmine kazandırmak amacıyla bir süredir çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018’de turizmde strateji değişikliğine gittiklerini anlattı. Burada kritik noktanın yabancı turist başına gelirin artırılması olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, yabancı turist başına gelirin 83 dolardan geçen yıl 108 dolara ulaştığını, bu yıl ise hedefin 117 dolar olduğunu aktardı. Turizm hedeflerinin nasıl tutturulacağı bağlamında Bakan Ersoy, sektörü krizlere bağışıklı hale getirdiklerini vurguladı. Turizm geliri yüksek olan ülkelerin tamamında faaliyet gösteren Turizm Geliştirme Ajansı’nı (TGA) 2019’da devreye aldıklarını anımsatan Ersoy, Türkiye’nin dünyada en etkili tanıtım yapan ülke haline geldiğini söyledi. YABANCI TURİSTE E-NABIZ GELİYOR Turizm denince akla deniz, güneş, kum ve kısmen kar turizmi gelse de Türkiye’nin küresel ölçekte sağlık turizminin önemli oyuncuları arasında yer aldığına dikkat çekildi. Bakan Ersoy, Türkiye’nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar doları aşkın gelir elde ettiğini anımsatarak, “Türkiye’nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Pandemi sürecinde gördük. Her şeyden önemlisi yetişmiş sağlık kadromuz var.” dedi. Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olması için standardizasyon ve denetimin önemine dikkat çeken Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sistemine yabancı turistlerin de dahil edilmesi için çalışma yapıldığını anlattı: “Türkiye’ye gelen turiste bir kod verilecek. O kod üzerinden Sağlık Bakanlığı turisti de kendi vatandaşı gibi takip edecek. Hangi ücretler uygulandı, hangi tedaviler uygulandı.”

REKLAM Yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin iadesi son yıllarda hayli gündemde. Hemen her gün bir eserin Türkiye’ye iadesi duyuruluyor. Türkiye’nin 12 ülkeyle protokol imzaladığını ve iade süreçlerinin çok kısaldığını ve maliyetin azaldığını anlatan Bakan Ersoy, alınan tedbirler sayesinde yurt dışına kaçırılan eserlerin neredeyse bin katının Türkiye’de yakalandığını ifade etti. Kaçırılan eserlerin peşine düşerek “Eninde sonunda o eseri alacağız” şeklinde kuvvetli bir mesaj verdiklerini ve bunun da definecilere yönelik ‘müşteri’ ilgisini azalttığını belirten Ersoy, Anadolu kökenli eserler için eskiden 100 lira fiyat biçiliyorsa bunun artık 10 liraya, 20 liraya düştüğünü söyledi: “Çünkü biliyor ki kasada saklı kalacak. Birini ortaya çıkardığı an biz onu yakalayacağız. Esas başarı orada oldu.” MÜZELERDE DNA KODLU GÜVENLİK DÖNEMİ Bazı müzelerdeki eserlerin çalındığı ya da değiştirildiği yolundaki haberlere de değinen Bakan Ersoy, “Çalışmaya beş yıldır devam ediyoruz. DNA kodlu özel mühürlerimiz var. Bütün müzelerimizdeki eserlere o mührü, DNA kodunu yerleştiriyoruz. Sergilediklerimiz bitti, depolara geçtik. Bu da eserlerin kopyalanmasının önüne geçiyor.” dedi. Müze müdürleri değişirken, devir-teslim sırasında sahteciliğin artık mümkün olmadığını anlatan Ersoy, “Orijinaliyle sahtenin değiştirilme şansı yok. Hemen alarm veriyor. O teknolojiyi biz getirdik. Dünyada da öncü kuruluşlardan biriyiz.” dedi.

“Geleceğe Miras” Projesi kapsamında 2024 yılında 224 arkeolojik kazı alanında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, 2025 itibarıyla bu sayının 251’e ulaştığını kaydetti. Proje ile birlikte 2 binin üzerinde uzman ve 3 binin üzerinde çalışan istihdam edildiğini ifade eden Ersoy, 6 binden fazla arkeolojik eserin bilim dünyasına kazandırıldığını belirtti. REKLAM GECE MÜZECİLİĞİ 2024 yılında Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli destinasyonlarda başlatılan Gece Müzeciliği uygulamasının 2025 yılında 7 ilde, 26 antik kentte daha hayata geçirileceğini açıklayan Bakan Ersoy, uygulamanın sıcak yaz günlerinde müzelerin gece de ziyaret edilebilmesine olanak tanıdığını vurguladı. Gece müzeciliği kapsamında, 1 Haziran – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarasına sahip Müzekart kullanıcıları, Müzekart geçiş haklarına ek olarak yalnızca 100 TL ücretle belirlenen ören yerlerini 19.00’dan itibaren ziyaret edebilecek. Efes Örenyeri’nde Pazar, Pazartesi ve Salı günleri kısa süreli etkinlikler; Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ise Gece Müzeciliği programları düzenlenecek. Önceden planlanmış resmi etkinliklerin bu günlerle çakışması halinde ise ilgili tarihlerde gece ziyareti yapılmayacak.