Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.211,61 %0,54
        DOLAR 42,9444 %0,02
        EURO 50,5534 %-0,05
        GRAM ALTIN 6.046,46 %1,05
        FAİZ 37,21 %-0,27
        GÜMÜŞ GRAM 104,39 %3,80
        BITCOIN 88.018,00 %0,92
        GBP/TRY 57,9707 %-0,12
        EUR/USD 1,1766 %-0,06
        BRENT 62,15 %0,34
        ÇEYREK ALTIN 9.885,95 %1,05
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hal Yasası Teklifi ocak ayı sonunda Meclis'te - İş-Yaşam Haberleri

        Hal Yasası Teklifi ocak ayı sonunda Meclis'te

        Hal Yasası Teklifi ocak ayı sonunda Meclis'e sunulacak. Esnaf ve ticaret odalarından alınan görüşlerle taslağa son şekli verilecek. Hedef sebze ve meyve fiyatlarında istikrar sağlanması. Peki, teklifle hangi düzenlemeler yapılacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...

        Giriş: 30.12.2025 - 16:57 Güncelleme: 30.12.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hal Yasası Teklifi ocak ayı sonunda Meclis'te
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Hal Kanunu’nun Değişmesine dair taslağı hazırladı. Taslak, esnaf ve ticaret odalarının görüşüne açıldı.

        HEDEF FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI

        Hedef, sebze ve meyve fiyatlarında istikrar sağlanması, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının düşürülmesi. Buna göre, toptancı hallerinin kurulması için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacak. Malların toptan alınması, satılması ve sevkinin hal kayıt sistemine bildirilmesi zorunlu olacak.

        ÜRETİCİDEN DOĞRUDAN ÜRÜN ALMAYANLARA CEZA KESİLECEK

        Üreticiden doğrudan ürün alma zorunluluğu da getirilecek. Perakende sektörü, yüzde 20'yi geçmemek şartıyla doğrudan üreticiden ve üretici örgütlerinden ürün alabilecek. Ticaret Bakanlığı, depolanabilen sebze ve meyveler için kira ve nakliye desteği ödeyecek. Üreticilerin, ürünün bol olduğu dönemde düşük fiyattan satış yaparak zarar etmelerinin önüne geçilecek.

        TEKLİF OCAK AYI SONUNDA MECLİS'E SUNULACAK

        Üretici ve üretici örgütlerine satılan zirai ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi alınmayacak. Aynı toptancı hali içinde komisyoncudan komisyoncuya, tüccardan tüccara mal alınamayacak, satılamayacak ve devri yapılamayacak. Bu taslak, sektörden gelen öneriler doğrultusunda güncellenebilecek. Son şeklinin verilmesinin ardından ise hazırlanan kanun teklifi ocak ayı sonunda Meclis'e sunulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir kişi, eşini ve oğlunu öldürdü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısı ile oğlunu tabancayla öldürdü. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!
        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        Casperlar çetesine iddianame!
        Casperlar çetesine iddianame!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti