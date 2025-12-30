Hal Yasası Teklifi ocak ayı sonunda Meclis'te

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Hal Kanunu’nun Değişmesine dair taslağı hazırladı. Taslak, esnaf ve ticaret odalarının görüşüne açıldı.

HEDEF FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI

Hedef, sebze ve meyve fiyatlarında istikrar sağlanması, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının düşürülmesi. Buna göre, toptancı hallerinin kurulması için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacak. Malların toptan alınması, satılması ve sevkinin hal kayıt sistemine bildirilmesi zorunlu olacak.

ÜRETİCİDEN DOĞRUDAN ÜRÜN ALMAYANLARA CEZA KESİLECEK

Üreticiden doğrudan ürün alma zorunluluğu da getirilecek. Perakende sektörü, yüzde 20'yi geçmemek şartıyla doğrudan üreticiden ve üretici örgütlerinden ürün alabilecek. Ticaret Bakanlığı, depolanabilen sebze ve meyveler için kira ve nakliye desteği ödeyecek. Üreticilerin, ürünün bol olduğu dönemde düşük fiyattan satış yaparak zarar etmelerinin önüne geçilecek.

TEKLİF OCAK AYI SONUNDA MECLİS'E SUNULACAK

Üretici ve üretici örgütlerine satılan zirai ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi alınmayacak. Aynı toptancı hali içinde komisyoncudan komisyoncuya, tüccardan tüccara mal alınamayacak, satılamayacak ve devri yapılamayacak. Bu taslak, sektörden gelen öneriler doğrultusunda güncellenebilecek. Son şeklinin verilmesinin ardından ise hazırlanan kanun teklifi ocak ayı sonunda Meclis'e sunulacak.