        Halı ihracatı 2.8 milyar doları aştı

        Halı ihracatı 2.8 milyar doları aştı

        Türk halıcılar, geçen yıl 570 milyon 827 bin metrekarelik halı ihracatından 2 milyar 838 milyon 515 bin dolar gelir elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:42
        Halı ihracatı 2.8 milyar doları aştı
        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türkiye'deki halı üreticileri 2025 yılında 182 ülke ve serbest bölgeye 570 milyon 827 bin metrekare halı sattı.

        Türk halıcılar bu dış satım karşılığında 2 milyar 838 milyon 515 bin dolar gelir sağlarken, bir önceki yıla göre miktarda değişiklik olmadı, gelir bazında yüzde 1'lik düşüş yaşandı.

        Sektör, en fazla geliri 2 milyar 158 milyon 889 bin dolarla makine halılarından elde etti. Makine halılarını, 535 milyon 576 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 136 milyon 973 bin dolarla el halıları ve 7 milyon 77 bin dolarla kilim takip etti.

        Türkiye en çok halıyı 734 milyon 877 bin dolarlık ihracatla ABD'ye sattı. ABD'yi 299 milyon 314 bin dolarlık ihracatla Suudi Arabistan, 297 milyon 565 bin dolarlık ihracatla Irak izledi.

        Geçen yılın verilerine göre Suudi Arabistan pazarında yüzde 4,3, Irak pazarında ise 12,7'lik artış oldu.

        Ülke gruplarında ise Orta Doğu pazarına 880 milyon 274 bin dolar, Amerika ülkelerine 786 milyon 576 bin dolar, Avrupa'ya 403 milyon 812 bin dolarlık dış satım yapıldı.

