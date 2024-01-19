Halil Dervişoğlu o hareketin anlamını açıkladı Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Ümraniyespor maçında penaltıdan kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 3 yaptı. Milli futbolcu golden sonra yaptığı hareketin anlamını da açıkladı ve Filistin'e destek verdi

Habertürk / İHA Giriş: 19.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:44 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL