Halka arz rekoru neyi ifade ediyor?

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Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Ekonomist Dr. Murad Kayacan, Borsa İstanbul'da son dönemde yatırımcı rekorunu beraberinde getiren halka arzları değerlendiriyor. Kayacan, Borsa İstanbul'a yatırımcı ilgisinin nedenleri ve sonuçlarını açıklamanın yanı sıra halka arzlarda şirket değerleme yöntemleri, arza katılan yatırımcının hangi durumlarda kazançlı çıkacağını değerlendiriyor.

Kayacan, geçtiğimiz yıllarda yapılan halka arzları ile bu dönem arasında ne farkı vurgularken büyük şirketlerin halka arzı beklentisinin ne zaman gerçekleşeceği konusunda tahminlerde bulunuyor. Son günlerde borsaya akın eden bireysel yatırımcının bu davranışının sürüp sürmeyeceğine yönelik tartışmanın yapılacağı programda "Gelenler borsada nasıl kalıcı yatırımcı olur? Sizce yaklaşık 1 milyon yani yatırımcının ne kadarı artık borsa yatırımcısı olarak hayatına devam edecek?" sorunlarına yanıt aranacak.

MUTLAKA KAZANMALIYIM DİYE DÜŞÜNENLER

Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki bölümünde yatırımcının borsayı nasıl görmesi gerektiğinden yola çıkılarak ‘Mutlaka para kazamam gerek’ diye düşünen ve borsadaki küçük kağıtlar ile kripto para gibi riskli alanlara yatırım yapan bir yatırımcı kitlesi de ele alınıyor? Soysal medyanın finansal okuryazarlığı artırıp artırmadığı masaya yatırılırken gelecekte yatırıma sosyal medya etkisinin nasıl şekilleneceği ele alınacak.