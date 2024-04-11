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        Haberler Spor Voleybol Halkbank: 3 - Fenerbahçe Parolapara: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Halkbank: 3 - Fenerbahçe Parolapara: 1 | MAÇ SONUCU

        Efeler Ligi Final Serisi ilk maçında Halkbank, evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 25-17, 20-25, 25-18 ve 25-16'lık setler sonucu 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 21:41 Güncelleme: 11.04.2024 - 21:49
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        Finalde ilk raunt Halkbank'ın!
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        Halkbank, Efeler Ligi Final Serisi ilk maçında evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 25-17, 20-25, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

        SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

        HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

        HALKBANK: Ngapeth, Mert Matic, Abdel Aziz, Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Batuhan Hüseyin Duman, İzzet Ünver, Serhat Coşkun, Blankenau, (Volkan Döne)

        FENERBAHÇE PAROLAPARA: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)

        SETLER: 25-17, 20-25, 25-18, 25-16

        SÜRE: 105 dakika (22', 28', 32' 23')

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