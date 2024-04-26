Halkbank emekli promosyon ücreti en son yapılan güncelleme sonrasında yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelleyenler arasında Halkbank’ta yer aldı. Peki Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?