Halkbank emekli promosyon kampanyası! Nisan 2024 Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?
Promosyon ödemelerinin yenilemek isteyenlerin gündeminde Halkbank emekli promosyon kampanyası yer alıyor. SSK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren Halkbank emekli promosyon ücretleri geçtiğimiz haftalarda güncellenmişti. Yeni emekli banka promosyonu ücreti bu noktada merak konusu oldu. Peki Nisan ayı 2024 Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte Halkbank emekli promosyon ücretleri
Halkbank emekli promosyon ücreti en son yapılan güncelleme sonrasında yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelleyenler arasında Halkbank’ta yer aldı. Peki Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
EMEKLİ MAAŞIMI HALKBANK’A NASIL TRANSFER EDEBILIRIM?
Halkbank Mobil > Başvuru > Emekli Maaşı Taşıma menüsünden,
Halkbank İnternet Şubesi > Başvuru > Emekli Başvuru > Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği menüsünden,
0 850 222 0 400 Halkbank Dialog’dan,
T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Halkbank şubemizi ziyaret ederek,
Bulunduğunuz ilin SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe vererek,
E-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.