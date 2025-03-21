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        Haberler Spor Voleybol Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu - Voleybol Haberleri

        Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

        CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:18
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        Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu
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        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini ile karşılaşacak.

        Polonya'nın Lodz kentinin 16-18 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final organizasyonun yarı final eşleşmeleri belli oldu.

        İtalyan ekipleri arasındaki çeyrek finalde Mint Vero Volley'i eleyen Sir Sicoma Monini, Halkbank ile eşleşti.

        Turnuva ağacının diğer tarafında ise Polonya takımları Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta Zawiercie yer aldı.​​​​​​

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