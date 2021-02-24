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Halkbank'tan seyahat acentelerine 36 ay vadeli destek paketi

Halkbank Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlayacak.

Halkbank'tan seyahat acentelerine 36 ay vadeli destek paketi
HABERTURK.COM

Turizm sektörünün yaşadığı sıkıntıları aşmak amacıyla Halkbank ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında bir protokol imzalandı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya tarafından imzalanan protokol uyarınca, TÜRSAB üyesi seyahat acentalarının finansman ihtiyaçları uygun şartlarla karşılanacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre protokol doğrultusunda oluşturulan “TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi” ile seyahat acentalarının finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarla karşılanması amaçlanmaktadır. Destek paketi, işletmelerin nakit ve gayrinakit ihtiyaçlarına yönelik 100 bin TL’ye kadar finansman desteğinin sağlanmasını öngörmektedir.

Buna göre seyahat acentalarına;

-Ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 6 ay Anapara Ödemesiz Dönemli 36 aya kadar vadelendirilebilecek 95 bin TL’ye kadar Nakit İşletme Kredisi sunulacak.

-Asgari 5 bin TL limitli Paraf KOBİ Kredi Kartı tahsis edilecek. Firma ihtiyaç ve talebine göre Paraf KOBİ Kart limiti 100 bin TL’ye kadar çıkartılabilecek.

-İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 bin TL’ye kadar limitli Ticari Kredili Mevduat Hesabı (Dost Hesap) sağlanacak.

-Azami 95 bin TL limitli ve azami 1 yıl vadeli TL Teminat Mektubu düzenlenmesi imkanı sunulacak.

-Paketten yararlanan acentalara, Halkbank dijital kanallarından ücretsiz EFT/Havale imkanı sağlanacak.

TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi’nin, acentaların turizm sezonu öncesi hazırlık süreçlerine destek sağlaması ve paketten 10 bine yakın seyahat acentasının faydalanabilmesi hedefleniyor.

İşbirliği protokolü, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya tarafından imzalandı. İmza törenine Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da katılım sağladı.

'SEKTÖRE GÜVENİYORUZ'

İmza töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Biz turizm sektörümüze güveniyoruz. Halkbank olarak daha önce de ‘KGF teminatlı Turizm Destek Paketi’mizi devreye sokmuştuk. Şimdi ise sektörün en önemli paydaşlarından olan seyahat acentalarına destek vermeye odaklanıyoruz” diye konuştu. Arslan, “Turizmin geleceğine yönelik pozitif ve umut yüklü bir bakış açımız var. Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin başarılı sonuçların ortaya çıkması, ülkelerin vatandaşlarını aşılayabilmek için gösterdiği üstün gayretler, ayrıca seyahate yönelik Türkiye dahil tüm ülkelerde oluşan yoğun istek, 2021 yazını turizm sektörü açısından hareketli geçireceğimize işaret ediyor” dedi.

'EN BÜYÜK ZARARI TURİZM GÖRDÜ'

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Halkbank’ın turizm sektörüne olan güvenini bu kredi paketiyle gösterdiğini söyledi. Bağlıkaya, “Pandemi sürecinde dünya genelinde en büyük zararı turizm sektörü görürken, sektörün lokomotifi konumundaki seyahat acentaları en çok etkilenen kesim oldu. Seyahatlerin askıya alınması ve tüketicilerin iade talepleri, seyahat acentalarını bir anda nakit akışı açısından beklemedikleri bir sıkıntı ile baş başa bıraktı. Bu soruna çözüm bulmak için gerçekleştirdiğimiz temaslar neticesinde Halkbank, çağrımıza yanıt verdi ve bize elini uzattı. Halkbank’ın oluşturduğu destek paketi sektörümüzün yeniden hareketlenmesi, toparlanması ve yükselişi için büyük bir katkı sağlayacaktır. Seyahat acentalarının önünün açılması, pazarlama alanında katkı verilmesi ve her şeyden öte moral desteğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Bu bakımdan Halkbank tarafından sağlanan destek, çok özel bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.

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