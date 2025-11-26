Habertürk
        Haluk Bilginer'den hayranına: Baban hariç kimsenin elini öpme - Magazin haberleri

        Haluk Bilginer'den hayranına: Baban hariç kimsenin elini öpme

        Usta oyuncu Haluk Bilginer, sokakta karşılaştığı bir hayranının elini öpmek istemesi üzerine; "Baban hariç kimsenin elini öpme" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 09:15 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:15
        "Baban hariç kimsenin elini öpme"
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Haluk Bilginer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Usta oyuncu, hayranlarının fotoğraf isteğini kırmayarak onlarla sohbet de etti.

        Bir hayranı Haluk Bilginer'in elini öpmeye çalıştı. Elini çekmeye çalışan Bilginer; "Baban hariç kimsenin elini öpme" şeklinde tavsiyede bulundu.

        Haluk Bilginer'in hayranı ise "Babam rahmetli oldu" karşılığını verdi.

        #Haluk Bilginer
