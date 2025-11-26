Haluk Bilginer'den hayranına: Baban hariç kimsenin elini öpme
Usta oyuncu Haluk Bilginer, sokakta karşılaştığı bir hayranının elini öpmek istemesi üzerine; "Baban hariç kimsenin elini öpme" dedi
Giriş: 26.11.2025 - 09:15 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:15
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Haluk Bilginer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Usta oyuncu, hayranlarının fotoğraf isteğini kırmayarak onlarla sohbet de etti.
Bir hayranı Haluk Bilginer'in elini öpmeye çalıştı. Elini çekmeye çalışan Bilginer; "Baban hariç kimsenin elini öpme" şeklinde tavsiyede bulundu.
Haluk Bilginer'in hayranı ise "Babam rahmetli oldu" karşılığını verdi.
