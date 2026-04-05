        Haluk Görgün: Amacımız savunma sanayi çalışanını en üst düzey yetkinliklerle donatmak - Savunma Sanayi Haberleri

        Haluk Görgün: Amacımız savunma sanayi çalışanını en üst düzey yetkinliklerle donatmak

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma Sanayii Akademi bünyesindeki eğitim içerikleri, sektör profesyonelleri, sahada derin deneyime sahip eğitmenler ve üniversitelerimizin kıymetli akademisyenlerinin güçlü uyumuyla geliştirilmektedir." ifadesini kullandı.

        Giriş: 05.04.2026 - 17:44
        Haluk Görgün: Amacımız savunma sanayi çalışanını en üst düzey yetkinliklerle donatmak
        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin teknolojik üstünlüğünü sürdürülebilir kılmak ve yerli sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını güçlendirmek amacıyla başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi'nin, savunma sanayi ekosistemini yetkinlik bazlı bir modele dönüştürdüğünü belirtti.

        Bu vizyonun sürdürülebilirliği için eğitim süreçlerini salt bir bilgi paylaşımı olarak değil, uçtan uca yönetilen bir yetkinlik kazandırma süreci olarak gördüklerini aktaran Görgün, "Savunma Sanayii Akademi bünyesindeki eğitim içerikleri, sektör profesyonelleri, sahada derin deneyime sahip eğitmenler ve üniversitelerimizin kıymetli akademisyenlerinin güçlü uyumuyla geliştirilmektedir. Bu disiplinler arası yapı, teorik derinliği pratik saha tecrübesiyle birleştirerek katılımcılarımıza dünya standartlarında bir öğrenme deneyimi sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Görgün, eğitimlerinin niteliksel gücünü, her teknik okul özelinde yapılandırılan Uzman Danışma Kurulu ve Eğitim Koordinatörlüğü mekanizmalarına borçlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu güçlü yapı, sektördeki yetkinlik açıklarını belirlemek amacıyla düzenli eğitim ihtiyaç analizleri yapar. Müfredatın yeterliliğini değerlendirerek, içeriklerin savunma sanayisindeki mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerle tam uyumlu olmasını sağlar. Eğitim materyallerini ve ders içeriklerini, en güncel bilimsel ve endüstriyel veriler ışığında periyodik olarak revize eder. Alınan kararları verimli sonuçlara dönüştürerek tüm sürecin stratejik denetimini gerçekleştirir. Bu hassasiyetlerle hazırlanan sistem mühendisliğinden yapay zekaya, siber güvenlikten havacılık yapısallarına kadar her biri kendi alanında uzmanlaşmış 12 aktif teknik okul içindeki 150'nin üzerinde farklı modül ile sektörel gelişime katkı sunmaya devam ediyoruz. Amacımız, savunma sanayi ekosistemimizin her bir çalışanını, küresel rekabetin gerektirdiği en üst düzey yetkinliklerle donatmaktır."

        RF Okulu, İleri Malzeme Teknolojileri Okulu, Elektronik Harp Okulu, Sistem Mühendisliği Okulu, Proje Yönetimi Okulu, Siber Güvenlik Okulu, Yapay Zeka Okulu, Uçuşa Elverişlilik Okulu, Elektro Optik Okulu, Güdüm ve Seyrüsefer Okulu, Havacılık Yapısalları Okulu ve Aviyonik Okulu olmak üzere 12 teknik okul bulunuyor.

        Ders kodlama sisteminin olduğu okullarda, her bir teknik okul için koordinatörlük yapısı ve danışma kurulu, web sayfası ve webinar dizisi bulunuyor. Teknik okullarda şu ana kadar 3 bin 418 katılımcı 5 bin 605 adam/saat eğitim aldı.

        Savunma Sanayii Akademi Teknik Okullar ile ilgili detaylı bilgiye "ssa.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

