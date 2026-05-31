Haluk Levent rahatsızlığına rağmen sahneye çıktı

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde geleneksel hale gelen Hıdırellez Şenlikleri'nde, ünlü sanatçı Haluk Levent konser verdi. Sağlık sorunlarına rağmen Ataköy halkını yalnız bırakmayan Levent, Ahbap Derneği olarak şenlik kapsamında beldeye 500 bin TL’lik teknik ve eğitim desteği sağlayacaklarını söyledi.

Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri'ne bölge halkının yanı sıra siyasi ve idari yönetimden de katılım yoğun oldu. Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde yaylada gerçekleştirilen şenlikte sahne alan Levent, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarına değindi.

Rahatsızlığı nedeniyle 15 günlük istirahat raporu olduğunu, buna rağmen sahneye çıkma kararı aldığını belirten Levent, "Rahatsızlığımdan dolayı ciddi sağlık sorunları yaşadım ancak Ataköy’e gelmemek olmazdı. Halkımla birlikte olmak, bu coşkuyu paylaşmak için buradayım" dedi.