Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Haluk Levent rahatsızlığına rağmen sahneye çıktı

        Haluk Levent rahatsızlığına rağmen sahneye çıktı

        Geçtiğimiz günlerde Ankara'da mide kanaması geçiren Haluk Levent, 15 günlük istirahat raporu olmasına rağmen Tokat Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 17:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastalığına rağmen sahneye çıktı

        Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde geleneksel hale gelen Hıdırellez Şenlikleri'nde, ünlü sanatçı Haluk Levent konser verdi. Sağlık sorunlarına rağmen Ataköy halkını yalnız bırakmayan Levent, Ahbap Derneği olarak şenlik kapsamında beldeye 500 bin TL’lik teknik ve eğitim desteği sağlayacaklarını söyledi.

        Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri'ne bölge halkının yanı sıra siyasi ve idari yönetimden de katılım yoğun oldu. Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde yaylada gerçekleştirilen şenlikte sahne alan Levent, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarına değindi.

        Rahatsızlığı nedeniyle 15 günlük istirahat raporu olduğunu, buna rağmen sahneye çıkma kararı aldığını belirten Levent, "Rahatsızlığımdan dolayı ciddi sağlık sorunları yaşadım ancak Ataköy’e gelmemek olmazdı. Halkımla birlikte olmak, bu coşkuyu paylaşmak için buradayım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tatilcilerin dönüşü sürüyor

        Tatilcilerin dönüşü sürüyor: Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları böyle görüntülendi

        #Haluk Levent
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!