Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent, konser sonrasında AFAD ile yapacağı toplantı için iki gün önce yola çıktı. Yolculuk sırasında fenalaşan Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent, tedavi altına alındı.

"MİDE KANAMASI DURDURULDU"

Dün kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bostancı tarafından, Genel Başkanımız Haluk Levent’in sağlık durumuna ilişkin gerekli açıklamayı yapmıştır. Mide kanaması şüphesiyle acil servisten yatışı yapılan Genel Başkanımızın gerekli tetkikleri tamamlanmış; ardından gerçekleştirilen endoskopik işlemle mide kanaması durdurulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu uygulanmış olup, takipleri devam etmektedir. Önümüzdeki iki gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde taburculuğu değerlendirilecektir. Başkanımız adına geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Haluk Levent, bugün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden taburcu edildi.