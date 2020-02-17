HABERTURK.COM

Bahçesaray ilçe merkezine 25 Km uzaklıkta bulunan Aşağı Narlıca köyünde aniden doğum sancıları tutan 35 yaşındaki Asiye Gezgen'in yakınları 112'den yardım istedi.

Ancak köy yoluna çığ düşmesinden dolayı ambulans köye ulaşamadı. Bunun üzerine köylüler Gezgen’i ambulansa ulaştırmak için seferber oldu.

7 KİLOMETRELİK MESAFEYİ KIZAKLA KATETTİLER!

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, köylüler kendi imkanlarıyla tahtadan hazırladıkları ve içine battaniye serdikleri kızakla yola koyuldular.

Yer yer kalınlığı 2 metreyi bulan karlar üzerinden yaklaşık 7 kilometre boyunca aşırı soğuğa rağmen kızakla genç kadını taşıyan köylüler, Gezgen’i ambulansa yetiştirmeyi başardı. İlk müdahalesi burada yapılan Gezgen, Van bölge eğitim araştırma hastanesine sevk edildi. Gezgen, sezaryenla Okan ismini verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.