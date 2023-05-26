Hamilton'dan Ferrari açıklaması!

7 dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran 38 yaşındaki pilot, "Sanırım medya geçen hafta iptal edilen yarışın ardından sıkıldı ve bu iddiaları ortaya attı. Mercedes ile görüşüyoruz ve yeni bir sözleşme konusunda anlaşmak üzereyiz" diye konuştu.