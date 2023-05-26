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Hamilton'dan Ferrari açıklaması!

2023 sonunda Mercedes ile anlaşması bitecek olan ve henüz takımıyla anlaşma yenilemeyen Hamilton'ın adı bir süredir Ferrari ile anılıyordu. Monaco Grand Prix'si öncesi medyanın karşısına çıkan Hamilton konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

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  • Hamilton'dan Ferrari açıklaması!

    Yedi kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Hamilton'ın adı Ferrari ile ciddi şekilde anılıyordu. 
  • Hamilton'dan Ferrari açıklaması!

    Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monaco Grand Prix'si öncesi medyanın karşısına çıkan Hamilton, geçtiğimiz günlerde İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere açıklık getirdi.
  • Hamilton'dan Ferrari açıklaması!

    Ferrari'yle görüştüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını belirten Hamilton, bu iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.
  • Hamilton'dan Ferrari açıklaması!

    7 dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran 38 yaşındaki pilot, "Sanırım medya geçen hafta iptal edilen yarışın ardından sıkıldı ve bu iddiaları ortaya attı. Mercedes ile görüşüyoruz ve yeni bir sözleşme konusunda anlaşmak üzereyiz" diye konuştu. 

     
  • Hamilton'dan Ferrari açıklaması!

    Ferrari takım patronu Fred Vasseur de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • Hamilton'dan Ferrari açıklaması!

    ESPN'e konuşan Vasseur, "Sezonun bu aşamasında her hafta farklı bir şey ortaya atılacak. Lewis'e teklif yapmadık." açıklamasında bulundu.
  • Hamilton'dan Ferrari açıklaması!

    İtalyan ekibinin mevcut pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in 2024'ün sonuna kadar takımla sözleşmeleri bulunuyor.

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