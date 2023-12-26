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YENİ SAÇLARI HAYRANLARINI İKİYE AYIRDI

Yeni kızıl saçlarıyla beraber verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini sunan Hande Erçel'in hayranlarından bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.