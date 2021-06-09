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Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel boyu kaç?

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Hande Erçel son olarak sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'a açtığı tazminat davası ile konuşuluyor. Hande Erçel, fotoğrafına yapılan 'bazlama surat' sözlerini yargıya taşımıştı. Hande Erçel'in estetiksiz hali de merak edilen başlıklardan biri. İşte Hande Erçel hakkında merak edilen detaylar...

Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel boyu kaç?

Hande Erçel, Güneş'in Kızları dizisi ile popülerlik edinmiş ardından birçok dizide rol almıştı. Zamanlar birçok estetik operasyon geçiren Hande Erçel, güzelliği ile sık sık gündeme geliyor.

HANDE ERÇEL'İN ESKİ HALİ

HANDE ERÇEL'İN BOYU

Hande Erçel 1.76 cm boyundadır.

HANDE ERÇEL BİYOGRAFİSİ

Hande Erçel (d. 24 Kasım 1993, Bandırma),Türk oyuncu ve model. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Burak Deniz'in karşısında Hayat Uzun rolüyle tanınmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.

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