Hande Erçel, Güneş'in Kızları dizisi ile popülerlik edinmiş ardından birçok dizide rol almıştı. Zamanlar birçok estetik operasyon geçiren Hande Erçel, güzelliği ile sık sık gündeme geliyor.
HANDE ERÇEL'İN ESKİ HALİ
HANDE ERÇEL'İN BOYU
Hande Erçel 1.76 cm boyundadır.
HANDE ERÇEL BİYOGRAFİSİ
Hande Erçel (d. 24 Kasım 1993, Bandırma),Türk oyuncu ve model. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Burak Deniz'in karşısında Hayat Uzun rolüyle tanınmaktadır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.
Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.
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