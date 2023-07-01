Geçtiğimiz haftalarda da İtalya'ya giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Coldplay konserine gitmiş ve ilk kez birlikte fotoğraflarını yayınlamışlardı. Halen tatiline devam eden Hande Erçel, bu sefer bikinili pozlarıyla objektif karşısına geçti.